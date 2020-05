Türkiye’nin hayranlık yaratan gölleri

ABANT GÖLÜ

DÖRT mevsim boyunca huzur dolu bir manzaraya sahip olan Abant Gölü, Bolu ilinde bulunuyor. Uzun yıllardır tabiat parkı olarak koruma altında olan göl çevresinde yürüyüş parkurları ve bisiklet turları gibi çeşitli aktiviteler yapabileceğiniz imkanlar mevcut.





BAFA GÖLÜ

AYDIN ve Muğla arasında yer alan Bafa, Ege Bölgesi'nin en büyük gölü. Doğu kıyılarında Herakleia Antik Kenti'nin kalıntıları bulunan göl, tarihin ve doğanın ihtişamlı birleşimine ev sahipliği yapıyor. Göl içinde bulunan adalardaki kilise ve manastır kalıntıları ziyaretçiler için oldukça keyifli bir manzara sağlıyor. Konaklama için ise göl etrafında bulunan kamp alanlarını değerlendirmekte fayda var.



ULUBAT GÖLÜ

AĞAÇLIKLAR, sazlıklar, kuşlar ve balıklar derken her çeşitten canlıya ev sahipliği yapan Ulubat Gölü kendi başına bir ekosistem. Bursa ili sınırları içinde yer alan göl; turizm potansiyelini henüz tamamlayamamış, gizli kalmış noktalardan



SALDA GÖLÜ

"TÜRKİYE'NİN Maldivler'i" adıyla popüler olan Salda Gölü, Burdur ilimizde bulunuyor. Turkuaz ve beyazın eşsiz birleşimini yansıtan göl manzarasında yüzme, yürüyüş, bisiklet ve yamaç paraşütü gibi çeşitli aktiviteler yapmanız mümkün. Bunların yanı sıra göl kıyısında yüksek oranda bulunan kil birçok cilt hastalığına da iyi gelmekte.



TUZ GÖLÜ

ANKARA ve Konya arasında yer alan Tuz Gölü güneşi batırmanız gereken yerlerin başında geliyor. Eşi görülmemiş bir gün batımı manzarasına sahip olan Tuz Gölü, Türkiye'nin en büyük ikinci doğal gölü. Flamingo kuşları için de önemli bir yaşam alanı olan bölge, harika fotoğraf karelerine konu oluyor.



YEDİGÖLLER

BOLU sınırları içinde yer alan yedi adet gölden oluşan bölge milli park statüsünde koruma altına alınmış durumda. Yaz aylarında doğayla iç içe bir kamp deneyimi sunan Yedigöller'e kış mevsiminde ulaşım bir miktar zorlu.



ÇILDIR GÖLÜ

KARS ve Ardahan şehirleri arasında yer alan Çıldır Gölü balıkçılık için çok uygun bir yapıya sahip. Her sezon büyüleyici manzaralara ev sahipliği yapan göl, asıl rağbeti ise kış aylarında, yüzeyi donduğu zaman görüyor. Donmuş göl yüzeyinde kızak turları ve yürüyüşlerin tadına varmak isterseniz Doğu Ekspresi ile Kars'a gidip hem yol maceranızı güzelleştirebilir hem de şehir turunu anlamlandırabilirsiniz. Yazın ise bu etkileyici doğanın farklı bir yüzüyle karşılaşacaksınız.



VAN GÖLÜ

DÜNYANIN en büyük sodalı gölü unvanını taşıyan Van Gölü, hem tatlı su hem de tuzlu su ekosistemlerine sahip bir göl. 4 adet adaya sahip olan gölün en ünlüsü Akdamar Adası. İçinde kilise ve manastır barındıran adaya Gevaş ilçesi üzerinden motorla günün her saati ulaşabilmek mümkün.



SAPANCA GÖLÜ

Sakarya'nın en çok ilgi gören yeri olan Sapanca Gölü, çevresinde bulunan çeşitli tesisler sayesinde birçok aktiviteye ev sahipliği yapıyor. Sörf, kürek, yelken, deniz bisikleti ve ATV safari bunlardan sadece birkaçı... Hatta gölün bazı yerlerinde yüzmek bile mümkün.