Bu kez çocuklar anlatacak

Pandemi sebebiyle zamanlarını evde geçirmek durumunda kalan çocuklar, 'Hayallerin Gücü Adına' projesiyle hikâye anlatıcılığı eğitimlerine ücretsiz olarak Türkiye'nin her yerinden erişebilecek. 2015 yılında hayata geçirilen çocuk ve genç odaklı "Minik Eller Büyük Hayaller" Kurumsal Sosyal Sorumluluk Platformu kapsamında çocuklar ve gençler geleceğe hazırlanıyor. Bu projeyle yenilikçi, yaratıcı, analitik, çözüm odaklı bireyler olmaları için matematikten kodlamaya, kültür-sanattan eğitime birçok etkinlik hayata geçiriliyor. QNB Finansbank, Toplum Gönüllüleri Vakfı iş birliğiyle kovid-19 pandemisi nedeniyle zamanlarının büyük çoğunluğunu evde geçirmek durumunda kalan çocuklar için Hayallerin Gücü Adına projesini online platforma taşıyor.

ONLİNE SINIFLAR

8-12 yaş arasındaki çocukları kapsayacak hikaye anlatıcılığı eğitimlerine veliler, www.qnbfinansbank.com ya da https://form.jotform. com/201223205630033 üzerinden başvurularını yapabilecekler. Başvuru değerlendirmelerinin ardından online sınıflara kayıtlar gerçekleştirilecek. Eğitimler 14.00-15.00 veya 16.00-17.00 saat aralıklarında gerçekleştirilecek ve ebeveynler eğitim içeriklerine webex'ten ulaşabilecekler.

AYDA 180 ÖĞRENCİ

21 Mayıs 2020 tarihinden itibaren verilecek online dersler, dört farklı atölye olarak belirlenen tarihlerde gerçekleştirilecek ve her atölye 1 saat sürecek. Sınıf düzeninde verilecek eğitimler için 9 sınıf oluşturularak her sınıfta 20 öğrenci olacak. Toplamda 9 sınıf ile haftada iki defa dersler yapılarak sürecin üç haftada tamamlanması hedefleniyor. Hayallerin Gücü Adına Projesi'yle ayda 180 çocuğa ulaşılacak. Proje 31 Ağustos tarihine kadar sürecek.

İNTERAKTİF OYUNLAR

Her bir atölyede farklı bir masalın çözümlemesi yapılarak, masallar, bilmeceler, tekerlemeler ve interaktif oyunların yer alacağı atölyelerle çocukların kendi yaratıcılıklarını keşfetmelerini ve kendi masallarını yazmayı öğrenmeleri sağlanacak. Projenin amaçları arasında yenilikçi, yaratıcı, analitik, çözüm odaklı bireyler yetiştirmenin yanı sıra hayal etmeyi, hayallerinin peşinden koşmayı, kendine güvenmeyi öğretmek de var. Toplum Gönüllüsü gençler Seiba Hikaye Anlatıcılığı Merkezi'nin kurucusu ve eğitmeni Nazlı Çevik Azazi ve ekibi tarafından çocukların hayal dünyalarına, iletişim ve yazma becerilerine dair birçok adımı yakından gözlemleyip geliştirilmesi için de hazırlıklar yapıyorlar.