Cilt bakımında son moda Gua Sha

Uzakdoğu'nun gizemli dokunuşlarından biri olan Gua Sha, son yılların en popüler masaj trendleri arasında yer alıyor. Kristal, kemik veya boynuzlardan yapılan bu geometrik taşın, yüzdeki kan dolaşımını ve enerjiyi artırdığı söyleniyor. Canlı bir cilt için doğal bir yüz kaldırma etkisi yaratan Gua Sha, tarih kitaplarından çıkarak güncel güzellik furyasına katıldı. Yüzyıllar önce Çin'de bir imparatorun tedavisinde kullanıldığı ileri sürülen masaj tekniği, bugün vücudu rahatlatan sistemlerin de kullanılmasıyla birlikte daha etkili hale getiriliyor. Gua Sha masajı, ellerin uyguladığı baskıyı arttırmak için özel taşlar yardımıyla yapılıyor. Daha modern bir masaj için özel olarak geliştirilmiş Gua Sha masaj aleti kullanılıyor.