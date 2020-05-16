Denim rüzgarı

Denim kumaş, her sezon her modeli ile popüler oluyor. Hayatımıza girdiği günden beri, hiç çıkmayan denim kumaş hep trendlerin üst sırasında. Denim ceket, bahar aylarının en sevilen parçasıdır. Genellikle sonbaharda giyilen denim ceketler, rahat bir kullanım sağlar. Özellikle rüzgarlı havalarda tercih ediliyor. Cool bir tarz sergileyen ceketler, birbirinden farklı modelleriyle dikkat çekiyor. Sokak modasının vazgeçilmeyeni, en şık kombinlerin parçası oluyor. Bu ceketlerle dilediğiniz gibi kombinler yapabilirsiniz.



Fulya TANYOL