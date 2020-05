Doğum anını pozitif deneyime dönüştürüyor

Gülçin Ersoy 30 yaşında bir psikolog. Onu diğer psikologlardan ayıran özellik hamilelik ve doğum konusunda uzmanlaşması. Hem de İzmir'in tek doğum psikoloğu. Anne adaylarını doğuma doğru şekilde hazırlayan Ersoy, doğum sırasında da onların yanında bulunuyor. Bir hamile ve doğum psikoloğu olarak defalarca bu benzersiz ana tanıklık eden Gülçin Ersoy, "Doğuma hazırlık sürecinde fiziksel hazırlık kadar psikolojik hazırlık da oldukça önemli. Doğuma hazırlanan anne ve baba adaylarının her türlü psikolojik desteği alarak doğuma ve doğum sonrasına daha sağlıklı bir şekilde girmesi mümkün" diyor.

ANNELİĞE BAKIŞ

● Öncelikle hamile ve doğum psikoloğu olmaya nasıl karar verdiniz? Kendi gebelik sürecim ile başladı. Hamile kaldıktan sonra "Bu süreci nasıl bilinçli bir şekilde geçirebilirim, nasıl pozitif bir doğum hikayem olur" diye düşünürken, İstanbul Doğum Akademisi ile karşılaştım. O zamanlar İzmir'de doğum psikoloğu yoktu. Bu nedenle doğumda psikolog desteği almamıştım. Akademinin bana İzmir'de sağladığı bir doktor, ebe ve psikolog ile doğuma girdim. Doğumdan sonra eğitimimi tamamladım.

● Hamile ve doğum psikoloğu tam olarak ne yapar? Hamile kalınmadan önce gebelik sürecine psikolojik hazırlık, hamile kalındıktan sonra doğuma psikolojik hazırlık, hamilelik ve doğum ile ilgili endişeler, doğum korkuları, hamilelik döneminde aile içi sorunlar, annelik ve babalık konusundaki kaygılar, doğumda birebir destek, anne adayının kendi aile geçmişindeki doğum, gebelik yaşantıları ve algıları ve bu durumun kendi gebelik sürecine etkisi, anne adayının anneliğe bakışı konularında destek veriyorum.

DESTEĞE DEVAM

● Sadece anne adaylarına mı destek veriyorsunuz ve bu durum doğuma kadar olan süreci mi kapsıyor? Hamile ve doğum psikoterapisi doğum öncesinde ve doğum sırasında anne ve baba adayına psikolojik destek verirken aynı zamanda doğum sonrasında da desteğine devam eder.

DOĞUM ÖNCESİ ÖNEMLİ

● Anne adaylarını ne gibi zorluklar bekliyor? Gebelik sürecinde ve doğum anında yaşanan zorlukların en önemli nedenlerinden bir tanesi de psikolojik engelleyiciler. Annelerimizden, anneannelerimizden dinlediğimiz olumsuz doğum hikayeleri, gebelerin doğumdan korkmalarına sebebiyet verebiliyor. Bütün bunlar birleştiği zaman gebede kaygı ve korku duyguları hakim oluyor. Doğum anının bilinçaltı bir evrede gerçekleşmesi ve doğum anında bulunan herkesin özellikle de anne ve bebeğin bu tecrübeden en az olumsuzlukla çıkması hamile ve doğum psikoterapisinin en önemli hedeflerinden biri.

● Anne adaylarına neler önerirsiniz? Biz biliyoruz ki bilgi korkunun panzehiridir. Bu yüzden onları doğum hazırlık eğitimine davet ediyorum. Çünkü eğitimin içerisinde doğum fizyolojisinden psikolojisine kadar birçok konuya değiniyoruz. Anne adayları, ihtiyaçları olduğunu bildiği halde doğum öncesinde 'Şimdi gelmeyeyim' diyorlar. Fakat aslında tam da o zaman onlara dokunmak gerekiyor. Çünkü doğum öncesinde annenin hayatındaki psikolojik sıkıntılar ve engelleyiciler onu doğumda ve sonrasında bebeği ile bağlanmasında olumsuz olarak etkiliyor. Annenin kendi annesiyle ilgili çözemediği meseleler işte tam bu sırada gün yüzüne çıkabiliyor.

● Doğuma hazırlık eğitiminin içeriğinde neler var? Kısaca doğum aşamaları, doğumda rol alan kaslar ve hormonlar, müdahaleler, korkunun etkisi, babalara destek eğitimi, fiziksel ve zihinsel hazırlık, nefes, gevşeme ve imgeleme teknikleri, aktif doğum pozisyonları, ilaç dışı rahatlatıcı teknikler, anne ve bebek dostu sezaryen, ten tene temas ve güvenli bağlanma diyebiliriz.



ÇİFT OLMAKTAN AİLE OLMAYA GEÇİŞ ANI

● Bugüne kadar pek çok doğum anına tanıklık ettiniz. Hiç unutamayacağınız anlar var mı? Bu sürecin her bir parçası çok kıymetli ve unutulmaz. Her bir doğum hikayesi kendine özel. O yüzden her biri benim için ayrı bir heyecan ve önem taşıyor. Ama özellikle ilk buluşma anları, çift olmaktan aile olmaya geçiş anlarına tanıklık etmek benim için çok kıymetli.



