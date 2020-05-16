Koronaya inat bol oksıjen

ADALAR

Büyükada, Heybeliada, Burgazada ve Kınalıada ile gönlünüzde çiçekler açtıran büyüklü küçüklü dört ada, özellikle de hafta sonlarının vazgeçilmezlerinden oluyor. Burada ziyaretçileri kahvaltıcılar, balık restoranları, bisiklet güzergahları, yürüyüş rotaları, plajlar ve daha nicesi bekliyor.



YEDIGÖLLER

Baharın keyifle karşılandığı yerlerden biri Yedigöller. Bolu'nun yeşilin her tonunu barındıran doğasından bolca nasibini alan bu rota, dört mevsim güzel olsa da baharın gelişiyle bambaşka bir güzelliğe bürünüyor. Milli park statüsündeki Yedigöller'e ister bahar olsun, isterse yaz mevsimi siz de seyahatinizde mutlaka yer verin.





İZMİR KARAGÖL TABİAT PARKI

İZMİR Yamanlar Dağı'nda yer alan Karagöl Tabiat Parkı, özellikle İzmir ve çevresinde yaşayanların favori kaçış rotası. Bir göl ve gölün çevresinde oluşan muhteşem bir doğadan meydana gelen tabiat parkı, kampçıların sıklıkla tercih ettiği bir bölge. Bölgede elektrik, park yeri, restoran, çadır kiralama gibi pek çok olanak da bulunuyor. Tabiat parkı, kampçıların yanı sıra günübirlik ziyaretçiler tarafından da tercih ediliyor.



LIKYA YOLU

ÜLKEMİZİN en uzun mesafeli yürüyüş yolu olan ve Fethiye'den başlayıp Antalya'da sona eren Likya Yolu, ziyaretçilerine keyifli bir deneyim yaşatıyor. Yalnızca yerli değil, dünyanın dört bir yanından pek çok turisti ağırlayan Likya Yolu, manzarasıyla ve doğal güzellikleriyle büyülerken, tarihi değerleriyle de gönüllerde taht kurmayı başarıyor.





GÖKÇEADA

GÖKÇEADA, ada yaşantısını tüm benliğinizde hissedebileceğiniz harika bir rota. Hayran olunası doğasına karşı sevdiklerinizle keyif dolu günler geçirebileceğiniz adada, gün doğumunu da gün batımını da izlemek huzur veriyor. Hele adanın o birbirinden bakir koyları ise onu çok daha büyüleyici bir hale getiriyor. Siz de huzur dolu bir seyahat düşlüyorsanız, salgın tamamen ortadan kalkınca nispeten birçok yere göre daha sakin ve çok kalabalık olmayan Gökçeada'da soluğu alabilirsiniz.



PÜRENLI YAYLASI

DÜZCE'NİN Gölyaka ilçesinde yer alan Pürenli Yaylası son dönemlerin popüler yerlerinden. Burası yemyeşil doğası ve sakinliğiyle ön plana çıkıyor. Daha çok kafa dinlemek isteyenler tarafından tercih edilen yaylada kamp deneyimi de bir başka oluyor. Aydınpınar Şelalesi, Güzeldere Şelalesi ve Balıklı Yaylası ise yayla ziyareti esnasında mutlaka görülmesi gereken yerlerden.



ORDU

BÜNYESİNDE çok sayıda doğal güzelliği ve kültürel mirası barındıran Ordu, sahip olduklarıyla ziyaretçilerini şaşırtmayı başarıyor. Yaylalarından şelalelerine, kalelerinden meşhur mutfağına kadar her bir detayı ile hafızalardan uzun yıllar silinmeyecek bir seyahat imkanı sunan şehirde onlarca keyifli aktiviteye katılabilirsiniz. Bu yüzden Ordu gurme tatilcilerin de doğa tutkunlarının da, tarih meraklılarının da ortak favorisidir.



Melih DEMİRTAŞ