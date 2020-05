Dünya starlarıyla Türkçe şarkılar söyledik

Barbaros son günlerde yaptığı Instagram canlı yayınlarında dünyaca ünlü isimlerle birlikte evlerimize konuk olmaya devam ediyor. Hindistan'dan Güney Afrika'ya, İngiltere'den Sırbistan'a Kanada'dan İspanya'ya, Yunanistan'dan Almanya'ya kadar dünyanın birçok yerinden dünyaca ünlü isimlerle bir araya gelen sanatçı, izleyicilere keyifli sohbeti ve şarkılarla unutulmaz anlar yaşatıyor. Güçlü sesi, geniş repertuvarı ve başarılı sahne performanslarıyla müzikseverlerin severek takip ettiği Barbaros, 90'ların unutulmaz şarkılarından "Derbeder" i yeniden yorumladı. Sanatçı ile yeni şarkısı Derbeder, Pandemi dönemindeki müzikal çalışmaları ve yeni projelerini konuştuk.

"UZUN İNCE BİR YOLDAYIM"

Dünyanın en önemli şarkıcıları ile yaptığınız Instagram yayınları karantina sürecinde müzikseverlere nefes aldırdı. Yayınlar boyunca sizin için en özel anlar hangileriydi? Her biri benim için çok özeldi. Cecilia Krull, The Weather Girls, Viktor Lazlo, Pumeza Matshikiza, Lena Kovacevic, The Puppini Sisters, IMA, Arunaja, Stan Antipariotis ve Dulce Pontes gibi dünyaca ünlü isimlerle dünyanın dört bir yanından instagramda canlı yayınlar yaptım. Menajerlik şirketim Pasion Turca yıllardır dünyaca ünlü isimlerle çalıştığından bu isimlere ulaşmak gibi bir avantajım da vardı. Bir gün Hindistan'a bağlanırken diğer gün Kanada'dan bir sanatçı ile buluştuk. It's Raining Men gibi dünya müzik tarihine geçmiş kült bir şarkının sahibi The Weather Girls'den Dynelle Rhodes ile birlikte şarkıyı seslendirmek ya da Güney Afrika'ya bağlanıp dünya çapında kariyer yapmış soprano Pumeza Matshikiza'ya "Uzun İnce Bir Yoldayım" şarkısını söylediğimde Türk müziğine duyduğu hayranlığa tanık olmak, birlikte aryalar seslendirmek paha biçilemezdi. Hindistan'dan yayına bağlanan Arunaja bir anda Türkçe şarkılar söylemeye başladı. Kişisel olarak ve müzikal anlamda hayranlık duyduğum isimlerle bu vesile ile buluşmuş oldum birçok dilde şarkılar söyledik. Kariyerimdeki en özel anlardan biriydi.

FARKLI TARZLAR UFKUNUZU AÇIYOR

Operadan pop'a farklı tarzların sesisiniz. Müzikal olarak kendinizi nasıl tanımlıyorsunuz? Konservatuvarda şan eğitimi aldım. Teknik olarak Bariton bir sese sahibim. Bu eğitimim, sesimi doğru kullanmamı ve klasik repertuvara da hâkim olmamı sağladı. Tahir ile Zühre, Seni Seviyorum, Mükemmelsin, Şimdi Değiş gibi müzikallerde rol aldım. Müzikaller yada farklı tarzlarda şarkılar söylemek bir şarkıcı olarak ufkunuzu açıyor. Caz ve pop müzik ise yolculuğumun başından bu yana hem dinleyici hem de yorumcu olarak hayatımda olan türler. Müzikte sizi etkileyen idol olarak gördüğünüz isimler kimler? Barış Manço, Tanju Okan, Cem Karaca, Sezen Aksu, Dario Moreno. Yurt dışından ise Tom Jones, Frank Sinatra, Adriano Celentano, Charles Aznavour, Dalida, Mina hayranlık duyduğum hatta sahne üzerinde eserlerini seslendirdiğim isimler.

MÜZİK ZATEN BİR DİL

Birçok dilde şarkı söylüyorsunuz. Sırrınız ne? Farklı dillerde şarkı söylemenin zorlukları var mı? Akıcı olarak Fransızca, İngilizce, İtalyanca ve Yunanca konuşuyorum bu dillere ek olarak Portekizce, İspanyolca, Arapça ve Rusça şarkılarda söylüyorum. Dillere çocukluğumdan bu yana özel bir merakım olduğundan benim için zor bir tarafı yok. Öncelikle sesime ve repertuvara uygun şarkılar seçiyorum. Müzik his işi ve kendisi zaten bir dil. Tabi ki tüm dillerin fonetik farklılıkları nedeniyle şarkı söylerken sesinizi kullanış şekliniz zaman zaman değişiyor. Güzel tarafı da bu, her dilde yeni bir yorum keşfediyorum. Karantina sürecini en üretken geçiren sanatçılardan birisiniz. Sırada ne var? Bundan sonraki projeleriniz neler? İki ay içinde bir Barış Manço şarkısı yayınlamayı planlıyoruz. Yaz aylarında da yabancı bir şarkı ile dinleyicilerimle buluşacağım. Seçtiğim şarkılar geçmişime bir saygı duruşu. Barış Manço'dan Evelallah şarkısını seslendirdim. Şartlar izin verdiğinde ilk fırsatta klibi çekmeyi hedefliyoruz. Bunun dışında Senfonik projeler üzerinde çalışıyoruz. Dario Moreno şarkılarını senfoni düzenlemeleriyle İzmir'den başlayarak tüm dünyaya taşımayı hedefliyorum.



'HEP MÜZİKLE MUTLU OLDUM'

mutlu oldum' Müziğe ilk başladığınız yıllara dönersek, aklınıza gelen ilk karede ne var? Aslında müzik çocukluğuma dayanıyor. İlk aklıma gelen kareler; babamın beni elimden tutup götürdüğü Barış Manço konseri ve duyduğum hayranlık hissi. Sonrasında ise okul hayatım sürecinde katıldığım yarışmalar ve aldığım dereceler. Profesyonel anlamda müzik yapmam ise Grup Rapsodi ile oldu Geriye dönüp baktığımda farkına varıyorum ki aslında hayatımı hep müzikle mutlu olmak üzere kurmuşum.



SONER ARICA HEP YANIMDAYDI

Derbeder'i şimdi sizin sesinizden de dinliyoruz. Dinleyici tepkileri nasıl? Şarkının ilk sesi Soner Arıca'nın şarkı ile ilgili yorum-ları ne oldu? Albüm çıktıktan hemen sonra sevgili Soner Arıca ile Instagram canlı yayı-nında bir araya geldik. Bana şans diledi, aslında süre-cin başından bu yana her zaman yanımdaydı. Derbeder, birçok ismin bir dönem adeta okulu olmuş Regata/ Kapka-ra da dinlediğim, vokal de yap-mış olduğum bir şarkı. O gün-lerde Kenan Doğulu, Burak Kut, Nalan, Yıldız Tilbe gibi çok isim orada sahne alırdı. Ben daha vokale başlamadan Derbeder i orada dinleyip, bayılmıştım. Şar-kıyı benden önce de isteyenler olmuş, ama bir şekilde söyleye-memişler şarkıyı tekrar yorum-lamak bana kısmet oldu. Prog-ramda kısa bir düet de yaptık, pandemi sürecinden sonra her şey normalleştiğinde sahnede ilk işimiz bu şarkıyı canlı olarak bir-likte seslendirmek olacak. Şarkı yayınlandıktan sonra dinleyiciler-den çok güzel tepkiler aldım. O nedenle çok mutluyum.