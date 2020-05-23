Modada beyaz bir sayfa

Yazın akla gelen ilk kıyafetlerden biri kuşkusuz ki elbiseler oluyor. Hele ki, tatilde bronzlaştıysak, elbise tercihini genelde beyaz renkten yana kullanıyoruz. Kimse beyazın esmerleşmiş tendeki mükemmel görünümünü inkar edemez diye düşünüyorum. Bu sebepten ötürü olsa gerek, her yaz beyaz elbise modelleri dolaplarımızdaki yerlerini alıyor. Şık ve konforlu bir alternatif olan sezonun beyaz elbiseleri, hem görünümünüzü hem de modunuzu yenileyecek o parça olacak. 2020 ilkbahar/yaz şovlarında karşımıza çıkan beyaz elbiseler bu yazın en rahat ve cool trendi olacak.







Fulya TANYOL