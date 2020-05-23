Organze ile masalsı yolculuk

Organze kumaştan tasarlanan elbiseler trench kotlar ve bluzler bu sezonun yükselen trendlerinde yer alıyor. Tasarımcıların defilelerinde kullanmaya bayıldığı organze kumaşı, adeta kıyafetlere neşe katıyor. Son dönemde yayınlanan Disney filmleri ile kendinizi bir masal prensesi gibi hissetmenizin yolu bu tül tasarımlardan geçiyor. Günlük stilden gece stiline geçiş yapmak için eve gitmenize gerek yok! Romantik ve çocuksu organze stillerini kombinlere uyarlamak çok keyifli. Zara başta olmak üzere tüm markalarda bulabilirsiniz.