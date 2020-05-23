Pandemiden sonra köyleri keşfe çıkın

SIĞACIK

İZMİR-SEFERİHİSAR'A bağlı bir mahalle olan Sığacık, özellikle İzmirliler için adeta bir kaçış durağı. Ahşap panjurlu evleri, organik ve ev yapımı ürünlerin satıldığı pazarı, Teos Antik Kenti ve sahil boyunca sıralanan balık restoranları ile hayalleri süsleyen minik bir kasaba tipinde olan Sığacık'ta konaklama seçeneği de bir hayli fazla. Siz de kısa bir süreliğine her şeyden uzaklaşıp kafa dinlemek istiyorsanız, soluğu Sığacık'ta alabilirsiniz.



BİRGİ

İzmir'in Ödemiş ilçesine bağlı bir köy olan Birgi, daracık sokakları, ahşap penceresi ve kiremit çatılı evleri ile görenlerin kalbini Ege'de bırakmalarına sebep olacak kadar güzel. Özellikle ilkbahar ve sonbaharda ziyaretçilerin ilgisini çekmeyi başaran köy, adeta şehir yaşamından uzaklaşmak için en ideal yerlerden biri. Bol bol fotoğraf çekebileceğiniz sokakları, ahşap işçiliğine hayran kalacağınız Çakırağa Konağı ve sakinliği ile Birgi'nin karakteristik bir güzelliğe sahip olduğu kesin.





YEŞİLYURT KÖYÜ

Burası Kaz Dağı'nın popüler köylerinden biri. Yeşilyurt Köyü'nü masallar diyarından fırlamış bir yer olarak tanımlasak yanılmış olmayız. Zeytin ağaçlarıyla çevrili doğasına bir de köyün sıcacık ortamı eklenince ortaya huzur dolu bir seyahat rotası çıkıyor. Yılın her mevsimi güzel her mevsimi keyifli olmayı başaran köyün ev yapımı ürünler satan teyzeleri ve konaklama birimleri uzun yıllardır hasretini çektiğiniz köyünüzü anımsatacak.



TİRİLYE

Rotanızı Bursa-Mudanya'ya doğru çevirdiğinizde karşınıza çıkıyor Tirilye. Köyün İstanbul gibi bir metropole yakın konumda olması onu şehir yaşantısından bunalanların önemli hafta sonu kaçış rotalarından biri haline getirmiş. Tarihi Çamlı Kahvesi, Taş Mektebi ve balık restoranları sayesinde güzel bir gün geçirebileceğiniz Tirilye'de kendiniz tarihte minik bir yolculuğa çıkmış gibi hissedebilirsiniz.





HAMSİKÖY

TRABZON'UN Maçka ilçesi sınırları içerisinde yer alan Hamsiköy, Karadeniz'de olmasının avantajıyla yemyeşil bir doğaya sahip. Trabzon ziyaretlerinde mutlaka yer verilen köyde ziyaretçileri Zigana Dağı'nın eteklerinde huzur dolu bir kaçamak bekliyor. Köyün ismi Hamsiköy fakat en meşhur lezzeti sütlaç. Siz de yolunuz buraya düşerse Hamsiköy sütlacını denemeden tatilinizi bitirmeyin.



ADATEPE

ESKİ bir Rum köyü olan Adatepe, Kaz Dağı'nın yanı başında Ayvacık'ın Küçükkuyu ilçesinde yer alıyor. Günümüze kadar doğal ve tarihi SİT alanı olması sebebiyle özenle korunarak gelmeyi başaran köyün tarihi evleri kadar doğal güzellikleri de ilgi çekiyor. Özellikle yaz ve bahar aylarının önde gelen seyahat rotalarından biri olan köyde, otantik konaklama seçenekleri de bulunuyor.



ÜÇAĞIZ KÖYÜ

ANTALYA'NIN Demre ilçesine bağlı bir köy olan Üçağız, günümüzde Kaleköy olarak adlandırılan ve antik Likya kenti olan Simena Antik Kenti'ne ev sahipliği yapıyor. Özellikle tekne turlarının favori duraklarından biri olan Kaleköy'ün taş merdivenler ile tırmanabileceğiniz kalesinin tepesinde sizi muhteşem bir manzara bekliyor. Üçağız Köyü tüm bunların yanı sıra Theimussa Antik Kenti kalıntılarına da sahip olup, doğa ve tarih meraklılarını ağırlıyor.