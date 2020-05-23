Sabancı Müzesi’nde çevrimiçi ‘Dali’ sergisi

Sakıp Sabancı Müzesi (SSM), geçmiş sergilerinden zengin içerikleri kapsamlı seçkilerle dijital kanallarında paylaşıma açmaya devam ediyor. Müze, 20 Eylül 2008-1 Şubat 2009 tarihleri arasında Akbank'ın desteğiyle gerçekleştirdiği İstanbul'da Bir Sürrealist: Salvador Dali sergisini çevrimiçine taşıdı. İspanya'da bulunan Gala- Salvador Dali Vakfı koleksiyonuna ait eserlerle vakıf dışında gerçekleştirilen en büyük geçici sergi olma özelliğine sahip İstanbul'da Bir Sürrealist: Salvador Dali, sanatçının yağlıboya tablo, çizim ve grafiklerinden oluşan geniş bir seçki sunmuş; açık kaldığı süre içinde 252 bin kişi tarafından ziyaret edilmişti. DigitalSSM arşiv kaynaklarıyla hazırlanan ve SSM web sitesi, sosyal medya hesapları ile YouTube kanalından erişilebilen İstanbul'da Bir Sürrealist: Salvador Dali çevrimiçi sergisinde; Salvador Dali'nin benzersiz sanat anlayışıyla oluşturduğu eserlerinin yanı sıra, el yazmaları, fotoğraflar ve çeşitli dokümanlar yer alıyor.



ÇOCUKLAR İÇİN 'BEN DALİ

Çevrimiçi sergide, 20. yüzyıl sanatında bir dönüm noktası teşkil eden Dalí'nin çocukluk yıllarından başlayarak son yaratıcı günlerine uzanan bir seçki yer alıyor. Sanatçının yüzyıl başında farklı sanatsal akımların etkisi altında gerçekleştirdiği çalışmalar, sürrealizme dahil olduğu yıllara ait eserler, bu akıma getirdiği geniş açılımın örnekleri ve yaşamının sonunda tekrar klasisizme döndüğü süreç, bilgilendirici metinler eşliğinde sunuluyor. İstanbul'da Bir Sürrealist: Salvador Dali sergisi için hazırlanan resimli çocuk kitabı Ben Dali de çevrimiçi sergi kapsamında paylaşılıyor. Müzenin web sitesinden indirilebilen kitap aynı zamanda seslendirme sanatçısı ve yazar Yekta Kopan'ın okuduğu sesli versiyonuyla da erişime açık.