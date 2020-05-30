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Haberler Cumartesi Batik ile 70’lere dönüş

Batik ile 70’lere dönüş

Batik ile 70’lere dönüş
Giriş Tarihi: 30.5.2020

70'lerde ilk kez karşımıza çıkan batik parçaları günümüze taşınıyor. 70'lerin ardından 90'larda da kısa bir yükselişe geçen bu trend, 2020 yazını kasıp kavuruyor. Ancak bu kez batik denince aklınıza evde kendi kendinize yaptığınız boyama tişörtler gelmesin. Bu akım bu kez birçok tasarımcı tarafından koleksiyonlarına eklendi. New Look, Urban Outfitters ve Asos gibi markalar da uygun fiyatlı ve tamamen doğal kumaştan hazırlanmış batik tasarımlar hazırladı. Yeni sezonda kendinize uygun tonlarda bir batik elbise edinmelisiniz derim.




Fulya TANYOL

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