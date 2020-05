Etin lezzeti doğadan

Bugün lezzet durağımız, İzmir'in ünlü kasabı Kasap Fuat. 24 yıldır Alsancak Camii'nin karşısındaki sokağında hizmet veren Kasap Fuat, bir kültürün tarihin markanın adıdır. Diyarbakır'da 1960'lı yıllarda başlayan kasaplık ve restoran işletmeciliği bugün 3. kuşakla devam ediyor. Bu süreçte İzmir dışında haftanın iki günü de (Salı ve Perşembe) Çeşme'ye özel soğuk hava depolu araçları ile çiğ et ve köfte çeşitlerini kapıya kadar getiren Kasap Fuat'ın kalitesinin nedeni, etlerinin kendi çiftliklerinden gelmesi. Bu çiftlikte hormonsuz, iğnesiz bir şekilde yetişen hayvanlar açık havada ve doğal ortamda besleniyor. Kendi hayvanlarını yetiştiren ve restoranları da kendine ait olan Kasap Fuat'ta bu nedenle fiyatlar da makul rakamlarda tutuluyor.

İSLİ ETLERİ MEŞHUR

Kasap Fuat'ın ürün çeşidi o kadar bol ki aradığınız bütün et çeşitlerini en özel haliyle bulmanız mümkün. Özellikle babaanne köftesi efsane. Dananın dil ve nuarından meşe odununun isi ile yapılan smoke etleri çok beğeniliyor, denemenizi tavsiye ederim. Kendi imalatları olan özel kavanozlarda alabileceğiniz dana ayak paça, ilik ve kemik suyu çeşitleri 12 saatte odun ateşinde pişirilerek tuz dahil hiçbir koruyucu madde koyulmadan hazırlanıyor. Size sadece ısıtıp afiyetle yemek kalıyor.

SATIR KIYMASI VE KUZİNE

Ev yapımı salam, sosis ve sucukları nişasta ve E621 Çin tozu içermediği için çok lezzetli. Ekmeklerini de kendilerinin yaptığı Kasap Burger satır kıyması ile hazırlanıyor. İstendiği takdirde füme et, lokum ve çeşitleri ilave ediliyor. Yüzde 100 kuzudan satır kıyması ile yapılan Adana ve Urfa kebaplarını da mutlaka denemelisiniz. Bazı lezzetleri her yerde bulabilirsiniz ama bazı lezzetleri ve tadı sadece Kasap Fuat'ta tadabilirsiniz. Örneğin kuzu incik her yerde yapılır ama elektrikli ve gazlı fırınlarda yapılmaktadır. Burada ise kuzine ateşinde isle, külde pişirilen inciğin tadına doyum olmaz.

ÖZEL TARİFLERİ VAR

Klasik mezelerin yanında mekanın spesiyali olan 'ayrılık acısı' mezesini tatmanızı öneririm. Ara sıcaklarda soğuk füme etler nefis. Antrikot, nuar, brisket, dana kaburga; 7 saatte isli olarak pişiriliyor. Bir kış spesiyali olan Osso Buco; çok eski bir Girit ve İtalyan yemeği. Kuru erik ve şarapla dana incikten yapılıyor. Serhat beyin tabiri ile ölmeden önce tatmanız gereken lezzet ise dana kuyruk... Ayrıca Kasap Fuat'ta kokorecin en iyisini en lezzetlisini yiyebilirsiniz.

REKLAMA İHTİYAÇ KALMADI

Yıllardır kasap Fuat olarak hizmet veren mekan yoğun talep ve istek üzerine geçen yıl restoran olarak hizmet vermeye başladı. Kısa sürede yoğun taleple karşılaştı. İzmirlilerin özellikle Alsancaklıların yoğun ilgi gösterdiği mekanda, hiçbir tanıtım reklam faaliyetine girmeden rezarvasyonsuz yer bulmak mümkün olmadı. Kovid 19 süreci bittiğinde hijyen ve sağlık koşullarına azami dikkat ederek daha geniş ve ferah bir mekan olarak tarihi atmosferi ile 100 kişiye hizmet vermeye başlayacak.

ÇIRAK OLARAK BAŞLADI

Fuat Yelmen yani namı diğer Kasap Fuat.... Babasının yanında çırak olarak başladığı restoran ve kasaplık mesleğini devam ettiriyor. 1978 yılında Alsancak'ta Et-Pa tezgâhında Formen (Kasap Şefi) olarak çalışır. 1983 yılında Pınar Et'te kasap reyonunu işletmiş. Pınar Et'te ilk köfteyi tezgâha çıkaran kişidir. 1996 yılında Kasap Fuat olarak Alsancak'ta ilk kasap dükkânı ile faaliyetine başlar. Daha sonra 2006 yılında şimdiki restoranın da bulunduğu dükkânını açar. 23 yıldır aynı yerinde devam etmektedir. Baba Fuat Yelmen hala mutfakta işinin başında sevgi ile tutku ile devam etmektedir. Son söz; Marka kalite demektir. İnsanlar bildiklerini ve güvenebileceklerini hissettikleri şirketlerden satın almayı tercih ederler ve markalar da bu güvenceyi ortaya koyarlar. Kasap Fuat'ın başarısının sırrı, kaliteyi her zaman aynı seviyede standart olarak sunmasıdır.

SEZER ALTAN