Hareket halindeyken kayda devam

Son yıllarda aksiyon kameraları hayli popüler hale geldi. VLOG çekenler, bisikletle bol bol gezintiye çıkanlar ve elbette aksiyon tutkunları bu kameraları daha çok tercih ediyor. Aksiyon kamerası satın alırken, bilmeniz gereken bazı temel kurallar vardır. Bütçenize göre özellikleri iyi ayarlamanız gerekiyor. Yoksa, sırf ucuza kamera alacağım diye fonksiyonları düşük, özellikleri zayıf ve tatmin edici görüntü sunamayan bir model ile eliniz boş kalabilir. Bu yüzden seçim çok önemli.



KULLANIM AMACINIZI BELİRLEYİN

Örnek olarak, X-treme sporlarda kullanılan bir kameranın olabildiğince darbelere dayanıklı olması şart. Bunun dışında görüntü sabitleme ve yüksek FPS değerlerine ihtiyacınız var. Diğer yandan, sadece Vlog için kamera kullanacaksanız daha uygun modelleri tercih edebilirsiniz.



ÇÖZÜNÜRLÜK VE FPS DEĞERLERİ ÖNEMLİ

Aksiyon kamerası alırken dikkat etmeniz gereken en önemli şeylerden biri de doğal olarak çözünürlük. Full HD veya Ultra HD (4K) üzerinden yapacağınız seçimler sizin kamera alma amacınızla tamamen ilgili olmalı. Eğer kamerayı doğa sporlarında, gezileriniz sırasında kullanacaksanız 4K bir kamera sayesinde çevrenizdeki tüm detayları en ince ayrıntısına kadar yakalayabileceksiniz. Ama 4K kameraların fiyatları size çok yüksek gelirse, seçiminizi bu yönde yapmanız gerekiyor. Elbette yakalayacağınız görüntülerin kalitesi aynı olmayacaktır ama en azından daha hesaplı bir seçim yapmış olursunuz. FPS konusunda ise Vlog çekimlerinde 30 FPS size yeterli gelecektir ama iş Xtreme sporlar, doğa gezileri ve diğer dış aktiviteler sırasında değişecektir. 120 FPS çekim yapan bir kamera sizin çok daha iyi detay yakalamanıza yardımcı olacaktır. Olmuyorsa bile 60 FPS'den aşağıya düşmeyin deriz. Alve üzerinde 120 FPS hızında kayıt yapan aksiyon kamerası modellerini inceleyebilir ve karar verebilirsiniz.



AKSESUAR DESTEĞİ

Aksiyon kamerasını kaskınıza, bisikletinize, motosikletinize, arabanıza, elinize, kafanıza, vücudunuza ya da farklı bir yere bağlama ihtiyacı duyacaksınız. İşte bu gibi durumlar için aksesuarlarının olup olmadığını satın almadan önce araştırmanız gerekiyor.



SERVİS VE YEDEK PARÇA

Genelde çok bozulan cihazlar olmasa da Türkiye'de kurulu bir servis, yedek parça ağının olması da önemli bir etkendir. Örneğin pili bittiğinde yeni pil almak, olası bir sorunda servis desteği ile tamir imkanı gibi seçenekler tercih noktasında önemli bir etken olabilir.



EKRANLI MODEL TERCİHİ

Aksiyon kamerasının kadrajı-nı Wi-Fi yardımı ile telefon üzerin-den görebilirsiniz. Bu çoğu zaman işe yarasa da her durumda pratik olmaz. Bu bakımdan küçük de olsa ekranı olan bir cihaz tercih etmeniz fayda sağlayacaktır. Fakat bu biraz kişisel bir beklenti.



KUTU İÇERİĞİ

İlginç bir detay ama kutudan çıkan aksesuar ve aparatlar da aksiyon kamerası tercihinde önemli bir etken olabiliyor. Bu tarz



CANLI YAYINLAR ARTIK DAHA EĞLENCELİ

DJI'ın ilgi çeken aksiyon kamerası Osmo Action'la birbirinden etkileyici canlı yayınlar yapmak ve tüm dünyayla paylaşmak çok kolay. Nefes kesici maceraları çekme konusunda Osmo Action çıtayı yükseltti. Tüple dalıştan serbest paraşüte kadar her türlü macera; kristal berraklığında 4K/60fps video kalitesinde, titreşim engelleyiciye sahip çift ekranlı aksiyon kamerası sayesinde profesyonel bir şekilde kaydediliyor. bir kutu içeriği farklı aksesuar arama ve bulma sıkıntısını da bir nebze olsun ortadan kaldırdığı için tercih anlamında fayda sağlayacaktır.