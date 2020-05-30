Online etkinlikleri takip etmek artık çok kolay

Artık sosyalleşme ortamları ve kültür sanat etkinlikleri online mecralara taşındı. Ancak nerede ne var takip etmek pek de kolay değil. Ancak bu etkinlikleri ve canlı yayınları kolaylıkla takip edebileceğiniz platformlar bulunuyor. Bunları kullanarak kendinize bir etkinlik takvimi oluşturabilirsiniz. İşte online etkinlikleri takip edebileceğiniz 6 platform...



PARTYMAG

Partymag dünya çapındaki etkinlikleri takip etmenizi sağlayan bir platform. Tüm online platformlardaki çeşitli etkinliklere Partymag adresinden ulaşabiliyorsunuz. Twitter'dan Instagram'a Twitch'ten Yotube'da kadar pek çok farklı platformdaki farklı kategorilerdeki etkinlikleri Partymag adresinden takip edebilirsiniz. Öte yandan Partymag'in mobil uygulaması da bulunuyor. Hem iOS hem de Android üzerinden ulaşılabiliyor. Partymag en iyi online etkinlik platformları arasında yer alıyor.



KOMMUNİTY

Kommunity de diğer platformlar gibi etkinlikleri görebileceğiniz, etkinlik gruplarına dahil olabileceğiniz ve bu etkinliklerin katılım durumlarını takip edebileceğiniz bir platform.



#ETKİNLİKVAR

Sanattan spora, müzikten sinemaya kadar pek çok etkinliği takip edebileceğiniz #etkinlikvar sosyal medya hesapları üzerinden yapılan canlı yayınlara da ulaşmanızı ve takip etmenizi sağlıyor.



EVENTBRİTE

Eventbrite'ta da tıpkı Partymag'de olduğu gibi dünya çapında etkinlikleri görebiliyorsunuz. Sitede ayrıca istediğiniz dilde ve kategoride filtreleme yapabiliyorsunuz. Yalnızca Türkiye'de değil dünya çapında da ünlü sanatçıların konserlerini ya da kültürel etkinlikleri kaçırmak istemiyorsanız Eventbrite'ı takip edebilirsiniz.



BİLETİNO

Biletino'da da sağlıktan spora, sanattan iş hayatına kadar pek çok farklı kategoride yararlanmak isteyebileceğiniz etkinlikler yer alıyor. Biletino'da uzun vadeli olarak düzenlenebilecek etkinliklere de ulaşabiliyorsunuz. Ayrıca siteye girip kendiniz de etkinlik oluşturabiliyor ve böylece organizasyonunuzun duyulmasını sağlayabiliyorsunuz.



MEETUP

2002 yılından beri kullanılan bu sosyal ağ ise; politika, kitaplar, oyunlar, filmler, sağlık, evcil hayvanlar, kariyer ve benzeri birçok alana ilgi duyan insanların bir araya gelerek oluşturduğu gruplara ulaşmasını sağlıyor. Yani bu uygulama aracılığıyla ortak noktanızın bulunduğu insanlarla tanışabiliyorsunuz.