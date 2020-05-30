Ormanlar sizi bekliyor

Pek çok sektörü derinden etkileyen pandemi sürecinin tüm dünyada turizm alışkanlıklarını da değiştireceği öngörülüyor. Normalleşme süreçlerinin kendini hissettirmesiyle eve kapananların tatil planlarına başladığı şu günlerde ekoturizmin daha çok ilgi göreceğini belirten Orman Genel Müdürü Bekir Karacabey, "Doğaya duyarlı bir seyahat olarak nitelendirdiğimiz ekoturizm, son yıllarda yaşanan iklim değişiklikleri ve doğal kaynakları koruma bilincinin artmasıyla tüm dünyada ve ülkemizde ilgi görüyor. Pandemiden dolayı yaşadığımız izolasyon süreci önümüzdeki dönemde ekoturizmi daha da büyütecek. OGM olarak vatandaşlarımıza konaklayabilecekleri, yürüyüş yapıp, bisiklet sürebilecekleri, çocukları ile doğayı keşfedebilecekleri tüm Türkiye genelinde 19 adet eşsiz ekoturizm güzergahı ve toplamda 350 km'lik yürüyüş ve bisiklet parkuru kazandırmak için çalışıyoruz" dedi.



KONAKLAMA, YÜRÜYÜŞ

Çevreyi koruyan ve yerel halkın refahını gözeten bir seyahat olarak nitelendirilen ekoturizm, değişen iklim koşulları, kuraklık ve doğal kaynakların her geçen gün azalmasından dolayı son yıllarda tüm dünyada daha fazla ilgi görmeye başladı. Türkiye'de de Orman Genel Müdürlüğü tarafından uzun süredir üzerinde çalışılan bu alternatif turizm, 7'den 77'ye herkese doğa içinde konaklama, yürüyüş ve bisiklet rotaları ve doğal habitatı keşfetme imkanı sunuyor.





EKOTURİZM EYLEM PLANI

Orman Genel Müdürlüğü (OGM) olarak 2011 yılından bu yana ekoturizme odaklandıklarından bahseden Karacabey, ekoturizm fonksiyonu belirlenmiş orman alanlarının nasıl yönetileceğini, ormanlar hakkında bilinçlendirmeyi, doğa ve orman sevgisini artırmayı, orman köylüsüne katkı sağlamayı amaçlayan ve Türkiye'nin tümünü kapsayacak 'Ekoturizm Eylem Planı' hazırlandığını kaydetti. Karacabey ayrıca, 2024 sonuna kadar bu plan kapsamında 81 ilde 110 planla 2.500 km'lik bir ekoturizm alanının Türkiye'ye kazandırılacağının altını çizdi.

17 İLDE 19 ROTA

İstanbul'dan Kahramanmaraş'a kadar 17 ilde 19 adet ekoturizm rotası hazırlandığından bahseden OGM Genel Müdürü Karacabey, "Ormanlar; odunundan, bitkilerinden ve hayvanlarından faydalandığımız bir kaynak olmanın yanında, insan ruhuna, psikolojisine de hizmet eder konuma geldi. Halkımız son iki aydan fazla süredir evlerinde kalarak büyük özveri gösteriyor. Doğaya aşık bir insan için evde durmak zor gelebilir. Biliyoruz ki ormanda yürümeyi, koşmayı çok özledi vatandaşlarımız. Biraz daha sabır diyoruz. Bu zor günler geçtiğinde ve normalleşme süreçleri ile birlikte bu yaz halkımızı, kuş seslerinin yaprak sesine karıştığı, uçsuz bucaksız ormanlarımıza bekliyoruz" dedi.





YÖRE HALKINA GELİR

Doğa sevgisi ve ormanları koruma bilincinin kazandırılması bakımından da büyük önem taşıyan ekoturizmin bir diğer önemli katkısının yöre halkına olduğundan bahseden Karacabey, "9 yıl önce kurduğumuz Ekoturizm Şube Müdürlüğümüz ile bugüne kadar çok yol kat ettik. Bu alandaki önemli bir amacımız da bu rotaların yer aldığı bölgelerdeki yöre halkına maddi kaynak sağlamak" diye belirtti. Bugün Türkiye genelinde, Sakarya, Bursa, Adana, Zonguldak, Konya, İzmir, Eskişehir, Muğla, İstanbul, Amasya, Antalya, Kütahya ve Kahramanmaraş Orman Bölge Müdürlükleri'nde toplam 19 adet ekoturizm yönetim planları hazır bulunuyor.



İZMİR/NAZARKÖY

İzmir'in Anadolu'ya açılan kapısı Kemalpaşa'da, Nazarköy Ekoturizm Alanı 25 km'lik yürüyüş ve bisiklet parkuruna sahip. İzmirliler 3 bin yıllık Hitit anıtını ziyaret ederek ormanı keşfe çıkabiliyor.



MUĞLA/KAVAKARASI

Dünya'da sadece Köyceğiz Gölü çevresinde orman oluşturabilen Anadolu sığla ağacı 65 milyon yıldır burada ve 16 km'lik yürüyüş ve bisiklet parkurunu içeren Kavakarası Ekoturizm Alanı'nın içinde yer alıyor.





MUĞLA/ ÇANDIR

Yine Köyceğiz'de Çandır Ekoturizm Alanı'na gelen ziyaretçiler, 35 km'lik parkurda Kaunos Antik Kenti'ni, Köyceğiz gölünü ve Dalyanı seyredecek orman köylüsü ve bal ormanları ile tanışma imkanı bulacak.



ADANA/MEYDAN YAYLASI

Adana'nın Aladağ ilçesi Meydan Yaylası Ekoturizm Alanı 19 km'lik parkuru ile ormanda yürümeyi, koşmayı özleyen vatandaşları bekliyor.



PEK YAKINDA HİZMETE GİRECEK ALANLAR

Türkiye'nin en uzun parkurlarından biri olacak Artvin Çoruh Ekoturizm yönetim planı olmak üzere, İstanbul Büyükada, Eskişehir Şehir, Kütahya Domaniç, Denizli Çameli, Yalova Termal, Antalya Sapadere Kanyonu, Kahramanmaraş Başkonuş, Amasya Şehzadeler Ekoturizm alanları kısa zamanda açılacak.