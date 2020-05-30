Para kazanmanın en tatlı yolu

Bir kadın için kendi ayaklarının üzerinde durmak çok önemli. Ancak pek çok kadın bir meslek edinme şansına sahip olamadığı için eziliyor ya da gördüğü şiddete boyun eğmek zorunda kalıyor. Sivil toplum kuruluşları ise devletin de desteği ile toplumun kanayan yarası olan bu duruma çözüm bulmaya çalışıyor. İzmir'de 2010 yılından beri faaliyet gösteren Pastacılar ve Fırıncılar Derneği de bu kuruluşlardan biri. Faaliyetleri kapsamında sadece aidat toplamakla yetinmeyerek çeşitli sosyal sorumluluk projeleri üretip işsiz vatandaşların istihdamı ve meslek sahibi olmaları için gayret gösteren İzmir Pastacılar ve Fırıncılar Derneği, topluma örnek olacak önemli bir projeye daha imza attı.

AB PROJESİYLE İSTİHDAM

Dernek Başkanı Latif Aslan öncülüğünde kurulan ve bugüne kadar 5650 işsiz vatandaşın meslek edinmesini sağlayan sivil toplum kuruluşu, en son hayata geçirdiği AB projesiyle de adından söz ettirdi. Ege Bölgesi Sanayi Odası ve Milano Ticaret Odası ile işbirliği yapan İzmir Pastacılar ve Fırıncılar Derneği, İŞKUR tarafından maddi destek sağlanan 100 kadını kursa alıp meslek eğitimi verdi. Pasta konusunda uzmanlaşan kadınlar, hem mesleği öğrendi hem de bu birikimleriyle iş yeri açtı. Sermayesi yetersiz olan 15 kadın ise Bornova Süvari Caddesi Küçük Park'ta faaliyet gösteren Marta Fırın Patisserie bünyesinde kooperatif kurarak işletmeci oldu. Bugüne kadar 5650 vatandaşa meslek öğretip işe yerleştirdiklerini söyleyen İzmir Pastacılar ve Fırıncılar Derneği Başkanı Latif Aslan, "Milli Eğitim Bakanlığı'nın modül ve belgelendirme çalışmasıyla dernek bünyemizde profesyonel ustalar yetiştirdik. Böylece ekmek, pasta, tatlı, şeker hamuru, unlu mamuller, barista ve mutfak ustaları yetişerek istihdam edildi. Son olarak Avrupa Birliği projesi kapsamında Milano Ticaret Odası ve Ege Bölgesi Sanayi Odası ile işbirliği yaparak İŞKUR'un da maddi desteğiyle 100 kadın vatandaşımız kursa alınarak mesleki eğitim verildi. Bu kadınlardan yüzde 74'ü de yine sektörde istihdam edilirken birçoğu kendi işini kurdu" diye konuştu.

HAYALLERİ GERÇEK OLDU

Sermayesi yetersiz olup kendi başlarına işyeri açamayan kadınların ise güçbirliği yaparak kooperatif kurduklarını söyleyen Aslan, "Eğitim verdiğimiz bir çok kursiyerimizin pastane açma hayalleri ve istekleri vardı ama pastane açmak için ciddi sermaye gerekiyor. Biz de bu 15 kadını bir araya getirip koparatif kurduk. Şimdi hayalleri gerçeğe dönen kadınlar, Marta Fırın Patisserie'de hem üretip hem satıp pastane işletmecisi oldular. Kooperatif bünyesinde kadınlar çevre köylerden temin ettikleri malzemelerle lezzetli pasta, tatlı ve unlu mamuller üretiyor. Pastacılar ve Fırıncılar Derneği bundan sonra da hem mesleki eğitim ve istihdam çalışmalarını sürdürecek. Pastane, fırın açmak isteyen kursiyerlerimizi de yeni kooparatif kurup işletme sahibi olmaların da kurumlarımızın desteğiyle devam edecektir" dedi.

Tolga TEKİN