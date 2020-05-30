Sınırsız sinema yolculuğuna hazır olun

Gaziantep'te gerçekleştirilmesi planlanan ancak dünyayı etkisi altına alan salgın sebebiyle ertelenen dünyanın en geniş kapsamlı tematik film festivali 'Uluslararası Göç Film Festivali' için hazırlıklar tamamlandı. Festival, T.C. Cumhurbaşkanlığı himayelerinde İçişleri Bakanlığı tarafından düzenleniyor. İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Genel Müdürlüğü'nün organize ettiği festivale Kültür ve Turizm Bakanlığı da katkı sağlıyor. Festival, 14-21 Haziran tarihleri arasında zengin bir içerik ve son teknolojik imkânlarla izleyicilerin karşısında olacak.

50'DEN FAZLA FİLM

Göç ve medeniyet temalı 50'den fazla filmin gösterileceği festival; yerli ve yabancı yüzlerce sinemacı, basın mensubu, sivil toplum kuruluşlarından katılımcılar ile akademisyenleri ağırlayacak. İnsanlığın ortak kaderi göç olgusunun medeniyete katkılarının da ele alınacağı festivalde film gösterimleri normal bir festivaldeki gibi, takvimi önceden açıklanacak şekilde gerçekleşecek. Sinema sektörünün önde gelen uluslararası ve ulusal ustalarının yer alacağı jüri, en iyi film ve senaryoları belirlemek için toplanacak.

ATÖLYE VE PANELLER

'Uluslararası Göç Filmleri Festivali'nde dünyanın dört bir tarafından ünlü isimler ile tecrübe paylaşımları gerçekleştirilecek. Sınırlı sayıda kişinin katılabileceği; yönetmen ve oyuncunun deneyimlerini aktaracağı özel Masterclass etkinlikleri festivalin en keyifli anlarından olacak. Festival boyunca yine alanında uzman isimlerle atölyeler, sinema profesyonelleri ve sektörel konuklarla paneller düzenlenecek.

HERKES İZLEYEBİLECEK

Festival kapsamında herkesin ziyaret edebileceği özel içerikli yeni nesil sergiler hazırlandı. Bir kısmı göç, bir kısmı da dünyanın tarihi yerleri olacak özel sergileri VR gözlüklerle gezebilme imkânı da olacak. Festival konserleri ise sahne konseri gerçekliğinde, Youtube üzerinden canlı olarak yayınlanacak. Göç konusunda duyarlılık gösteren ve bu konuyla ilgili müzikler yapan sanatçıların eserlerine ağırlık verilecek.

26 BİN AVRO ÖDÜL

Dünyada ve Türkiye'de son beş yılda önemli festivallerde ödüle layık görülmüş filmler; Uluslararası Uzun Metraj ve Uluslararası Kısa Metraj olmak üzere iki kategoride yarışacak. Yarışma sonucunda; 'En İyi Uzun Metraj Film' 15 bin Avro, En İyi Kısa Metraj Film' ile 'İlham Verici Senaryo' 5 bin Avro para ödülünün sahibi olacak. Ayrıca, Aynı Gemi- Same Boat adıyla düzenlenecek bir başka kısa metraj film yarışmasında da yine birinciye bin Avro ödül verilecek.



GÖÇÜN KÜLTÜREL ETKİLERİ MASAYA YATIRILACAK

2011 yılından bu yana maruz kaldıkları insanlık dışı koşullar sebebiyle doğduğu toprakları terk etmek zorunda kalan milyonlarca göçmene kucak açan Türkiye'nin evsahipliğinde düzenlenen festival, insanlığın gündeminden hiç düşmeyen göç olgusuna ayna tutmayı hedefliyor. Uluslararası Göç Filmleri Festivali, göçlerin tarih boyu tüm milletlerin yaşadığı ortak bir hikaye olduğuna vurgu yapmayı ve bu konuda farkındalık yaratmayı hedefliyor. Sinema aracılığıyla göçlerin tarih boyu toplumlara katkılarını gündeme getirmeyi amaçlayan "Uluslararası Göç Filmleri Festivali" ağırlıklı olarak göç, göçmenler, göçün toplumlar arası kültürel etkileri, medeniyete katkıları ve insanların adaptasyon süreçlerine ilişkin değişim konularını irdeleyen filmlere ve bunları işleyen yönetmenlere odaklanıyor.