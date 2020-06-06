Çocuğunuzu BTT’den kurtarın

ENERJİSİNİ ATABİLECEĞİ FİZİKSEL AKTİVİTELER

● Onu yormayacak şekilde, yaşına uygun hareketlerle spor yapın.

● Birlikte müzik dinleyin ve dans edin.

● At binmeye gidin.

● Bisiklete binin.

● Lunaparka veya eğlence merkezine gidin.

● Basketbol ve futbol gibi top oyunları oynayarak spor becerisini geliştirin.

● Körebe, saklambaç gibi onun da sevdiğini bildiğiniz oyunlar oynayın.





EVDE YAPILABİLECEK AKTİVİTELER

● Birlikte evde bozulan ya da aksayan bir şeyi tamir edin.

● Sevdiği bir yemeği ya da tatlıyı birlikte hazırlayın.

● Çiçek ekin, evinizdeki çiçekleri sulayın, topraklarını birlikte değiştirin veya çiçeklere bakım yapın.

● Evdeki koltuk, yastık, çarşaf vb. eşyalarla çadır kurun ve içinde evcilik oynayın.



GENEL KÜLTÜR AKTİVİTELERİ

● Tiyatroya gidin. ● İlgi alanlarına göre (Örn. arabalar, uçaklar, denizaltı araçları vb.) onu bir müzeye götürün.

● Sinemaya gidin.

● Kitap okuma alışkanlığı kazanması için düzenli olarak kitap okuyun ve kitap üzerine sohbet edin.

● Çocuklar için özel olarak düzenlenen atölyelere katılın.



SOSYAL SORUMLULUK AKTİVİTELERİ

● Birlikte giysi ya da oyuncak dolabını düzenleyin, fazla eşyaları ihtiyaç sahiplerine bağışlayın ve ona bunun öneminden bahsedin.

● Bahçenize ya da çevrenizdeki yeşillik bir alana fidan dikin.

● Sokak hayvanlarına yemek ve su bırakın, onları sevin.

● Çocukların yardımlaşma bilincini arttıracak gönüllülük işlerine katılın.

● Bir hayvan barınağını ziyaret edin.



AİLE BİLİNCİNİ OLUSTURAN AKTİVİTELER

● Vakit geçirmekten keyif aldığı birini eve çağırın ya da misafirliğe gidin.

● Birlikte eski aile albümüne, onun çocukluk fotoğraflarına bakın. Bu sırada merak ettiği şeyleri ona anlatın.

● Aile fotoğrafları ya da selfie çekin, bunu eğlenceli hale getirin.

● Işıkları ve teknolojik aletleri tamamen kapatıp mumlar yakın. Ailece bir araya gelip sohbet edin.



YARATICILIGINI GELİSTİREBİLECEK AKTİVİTELER

● Birlikte hayal gücünüzü kullanarak bir hikaye yazın.

● Çocukların en sevdiği etkinlik: Renklerle oynayın ve resim yapın.

● Dikiş dikmek, maket yapmak gibi el işi etkinlikleri yapın.

● Birlikte ahşap bir eşyayı ya da mobilyayı boyamayı deneyin.

● Yaşına göre kuklalarla minik gösteriler düzenleyin.

● Onun en sevdiği oyuncaklar/karakterler için bir hikaye yazın ve canlandırın.



BİRLİKTE OYNANABİLECEK OYUNLAR

● Çocuğunuzun en sevdiği kutu oyunları oynayın.

(Kızmabirader, jenga gibi.) ● Zeka geliştirici oyuncaklar ile oynayın. (Satranç, dama, solo test gibi.) ● Becerilerini geliştirebilecekleri oyunlar oynayın. (Hamur, akıl küpü gibi.) ● Nostaljik oyunlar oynayın. (Misket, sessiz sinema oyunu, evcilik gibi.) ● Dijital ama faydalı oyunlar oynayın. (Elbette çocuğunuz tablet, bilgisayar gibi teknolojik cihazlarla da oynamak ister. Çocuk gelişim uzmanları, teknolojik aletleri yasaklamanın çözüm olmadığını her defasında hatırlatıyorlar. Yasaklamak yerine, çocukların bilişsel becerilerini geliştiren MentalUP gibi oyunları günlük yarım saat oynatmayı tavsiye ediyorlar.

● Oyun oynarken ingilizce öğrenmesini sağlayın:

4-12 yaş aralığındaki çocuklar için özel olarak oluşturulan Novakid, çocukların İngilizce öğrenmesine yardımcı oluyor. Avrupa standartlarına uygun olarak hazırlanan eğitimlerde çocuğun İngilizceyi severek, anlayarak ve uygulayarak öğrenmesi hedefleniyor. Bu sebeple derslerde bir öğretim yöntemi olarak oyunlar kullanılıyor. Novakid'i tabletiniz ya da bilgisayarınızda kullanabilirsiniz.



Melih DEMİRTAŞ