Evde bir robot artık hayal değil

DEZAVANTAJLARI

● İki veya daha çok katlı bir eviniz varsa sıradan bir elektrik süpürgeye ihtiyacınız olacak. Bir de perdelerinizin de yerlere değen cinsten olmaması gerekiyor. ● Çorap gibi küçük eşyalar sıradan elektrikli süpürgelerde olduğu gibi robot süpürgelerin de içine sıkışabilir. Ya Lego parçaları? Ama robot süpürgenin içine aldığı her nesneyi kolaylıkla görebilirsiniz. ● Temizliğe başlamadan önce robot için sorun yaratacak kablo, perde ve robotun üzerinden geçemeyeceği her şeyi kaldırmanız gerekir. ● Geleneksel elektrikli süpürgelere kıyasla robot süpürgelerin çöp haznesi oldukça küçüktür ve bu yüzden daha sık temizliğe sebep olur ancak temizlenmesi de daha kolaydır. Siz yine de 0.5ltden daha küçük hazneli bi robot almamaya çalışın, ömrünüz hazne söküp takmakla geçmesin. ● Normal elektrikli süpürgeler ile yarım saatte temizlenebilecek bir alan bir robot süpürge ile daha uzun sürede temizlenir. Ancak bu ne kadar önemli ki? Sonuçta robot süpürge kendi kendine temizlik yaparken siz günlük hayatınıza devam edebilirsiniz. ● Fiyatlar sebebiyle bazı tüketiciler daha ekonomik olan geleneksel süpürgeleri tercih edebilir. İhtiyacınız olmayan özellikleri satın almayın: mesela haritalama özelliği fiyata yaklaşık bin lira ekliyor, her yer halı ise mop özelliğine ihtiyacınız olamaz. ● Bazı robot modelleri desenli zeminlerde çalışmadığından halılarınızda koyu renkli kısımlar varsa robot o bölgelerin üzerinden geçmeyebilir. Düşme sensörlerinin derinlik ve karanlık algıladığını unutmayın. Siyah parkeler ve halıları temizlemeyi aklınızdan çıkarın! ● Bazı cihazların bataryaları oldukça düşük kapasitede olup, 2 saat civarı çalışabildiği için robotunuzu sık sık şarj etmeniz gerekebilir. Şarj ünitesine kendi başına başarıyla dönüp şarj olunca yeniden kaldığı yerden devam eden modeller tercihiniz olsun.

AVANTAJLARI

● Temizlik robotlarla daha uzun sürebilir ancak robotların otonom olmasından dolayı temizlik sırasında ailenizle vakit geçirebilir veya evde durup süpürge yapmak dışında her istediğinizi yapabilirsiniz. Evde olmanıza bile gerek yok! ● Robot siz evde yokken bile temizlik yapabilir, tek yapmanız gereken önceden zaman ayarı yapmak. ● Robot çalışırken onu yönlendirmeniz gerekmez ve rahatlıkla kendinize zaman ayırabilirsiniz. Aslında kendi başına bıraksanız çok daha iyi temizlerler. ● Bazı yeni modellerde köşeler de temizlenebiliyor. ● Bazı modeller ile uyumlu olan akıllı telefon uygulaması ile robotunuzu yönlendirebilirsiniz. Ama bunu oyun haline getirmeyin, bırakın işini yapsın. ● Robotlar ince ve küçük olduklarından mobilyaların altlarına da erişebilirler ve mobilya altları her zamankinden daha da temiz olabilir. Oraları normal elektrikli süpürge ile her gün temizlemeyi bir hayal etsenize... iki büklüm.. ● Belli bir alanda yoğun lekeler varsa spot temizlik seçeneği en iyi çözümlerden birisi. Bu yöntem ile temizlik normal süpürgelerdeki kablo vb. problemlerinden yoksun olan robot süpürgeler ile çok basit, tek yapmanız gereken robotu ilgili yere koyup "temizle" tuşuna basmak. ● Bazı modeller ile bir bez parçası yardımıyla yerleri silebilirsiniz fakat bu her zaman yapılabilecek bir şey olmasa da sıradan elektrikli süpürgelerde bulunmayan bir özellik. ● Robotlarla temizlik çok daha kolay olduğu için çocuklarınız da eğlenerek ev temizliğinde size yardımcı olabilir. ● Elektrik süpürgelere kıyasla robotlar çok daha hoş görünümlere sahiptir. Üstü ayna olanlar bile var, ışıklı ışıltılı yanar döner olanları saymıyorum bile. ● Roomba 980, Neato serileri ve Xiaomi Mi gibi modellerde harita çıkarma özelliği bulunduğu için bulundukları ortamı tarayıp daha verimli temizlik yapabiliyorlar. Ama verimli derken, diğerlerinden çok daha fazla temizlik yapıyorlar anlamına gelmesin, sadece daha hızlılar. ● Her ne kadar bazı modeller pahalı olsa da birçok robot modeli uygun fiyatlarla alınabiliyor. iLife, Ecovacs ve Xiaomi modelleri buna örnek verilebilir.