Louis Vuitton’un yeni trend çantası

Louis Vuitton, yeni çanta modeli LV Pont 9 için Paris'i birbirine bağlayan köprülerin birinden, Pont Neuf'tan ilham aldı. Şiirlere ve filmlere de ilham olan köprü, bu defa Parizyen şıklıkla Fransız modaevinin yüksek zanaatkarlığını bir araya getiren son çanta modeline isim oldu. İlk günden bugüne Louis Vuitton klasiklerini moderniteyle yoğuran artistik direktör Nicolas Ghesquiere, bu defa 1930'ların Louis Vuitton Circle logosunu uyarlayarak çağdaş şıklığa yön veriyor. Krem ve siyahın yanı sıra Summer Gold, Rose Dahlia ve Bleu Orage'dan oluşan renk skalası, çantayı bu yazın en çok arzulanan ürünlerinden biri yapacak.