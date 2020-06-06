Mesafeli hayatın sporu

Uzun süredir dünya covid-19 salgını ile mücadele ediyor. Normalleşme sürecine yavaş yavaş adım attığımız bugünlerde zihnimizi gündemden uzaklaştırmak çok önemli bir ihtiyaç. İşte size arınma fırsatı. Bugün çocuğunuz elinden tutun ve onu sörf ile tanıştırın. Çünkü windsurf yazın en güzel, en sağlıklı, sosyal mesafenin en yüksek olduğu spor. Aynı zamanda heyecanı doruklarda yaşatıp, kişisel gelişime de katkı sağlıyor. 60 lisanslı sporcusu ile bu alanda bir rekorun sahibi olan EMR Windsurf ve Yelken Kulübü, kapılarını açtı. Kulüp Başkanı ve aynı zamanda pedagoji formasyonuna sahip Emirşah Polat'la sörf hakkında konuştuk. Çok önemli bir not. Çocuklarla nasıl dialog kuracağını bilen değerli öğretmenlerle karşılaşmak eminim sizi de çocuğunuzu da çok mutlu edecek.

● Nasıl başladı sörf serüveniniz? Uzun yıllardır bu işin içersindeyim. Alaçatı'da antrenörlük, hocalık yaptım. Sonunda kendi kulübümü kurma zamanının geldiğini düşünerek bu yolculuğa başladım. Kısa sürede birçok ulusal ve uluslararası başarı elde ettik. Şampiyon çocuklarımız, derecelerimiz, milli takımda sporcularımız var.

● Rüzgar sörfü sizin için neyi ifade ediyor? Sörf benim için hayat demek. Hayatın içindeki sevgi, mücadele, arkadaşlık, aile, paylaşım, geçmiş, gelecek demek. Sörf benim için değil, bu sporu yapan herkes için güzelliklerle dolu bir kavram.

● Bildiğimiz kadarıyla 60 lisanslı sporcunuz var. Bu alanda bir rekora sahip olduğunuzu söyleyebiliriz. Bu konuda neler söylemek istersiniz? Kulüp olarak 2024 ve 2028 Olimpiyatları için çok çalışıyoruz. Bu sebeple alt yapıya da çok önem veriyoruz. Şimdilerde Türk Milli Takımı'na en çok sporcu veren kulüp olmanın gururunu yaşıyoruz. Bizim için önemli olan içimizdeki bu sörf aşkını herkesle paylaşmak. Anne babalar hem kendileri hem de çocukları için iyi bir şey yapmak istiyorlarsa mutlaka bizi ziyaret etsinler.

OLİMPİK SPORCULAR

● Peki yalnızca başarı odaklı mı çalışıyorsunuz? Başarı bir kriter ancak windsurf, bir spor olarak yapıldığı gibi sağlık ve kişisel gelişime de büyük katkı sağlıyor. Ama açıkça belirtmeliyim ki biz bu işin olimpik kısmında çok güçlüyüz. Tek amacımız ülke sporuna bir şeyler katmak ve ülkemizi yurt dışında temsil eden sporcular yetiştirmek.

● Covid-19 nedeniyle aylardır zor bir dönemden geçiyoruz. İnsanların kalabalık sporlara korkarak yaklaştığı bu günlerde sörfe olan ilgi nasıl? Yoğun bir ilgiyle karşı karşıyayız. Sebebi belli, windsurf doğası ve kurallar gereği sporcular arasında mesafenin olması gereken bir spor. Bu sebeple, hele de bu dönemde 7'den 70'e herkesin ilgisini çekiyor. Rahatlıkla söyleyebilirim ki aylardır evlerinde olmaktan bunalanlar için windsurf kaçırılmayacak bir fırsat. Çünkü windsurf yazın en güzel, en sağlıklı, sosyal mesafenin en yüksek olduğu spor, aynı zamanda heyecanı doruklarda yaşatıp, kişisel gelişime de katkı sağlıyor.

● Herkes katılabiliyor mu? Bu spor yaş fark etmeksizin herkesin katılabileceği bir spor. Biz kulüp olarak yeni başlamak isteyenler için de ayrıca temel windsurf ve yelken eğitimi veriyoruz. Aynı zamanda Techno 293 U13, U15, U17 ve RS:X sınıflarımızda da kurslarımız var.

BAŞARI VE DÜRÜSTLÜK

● Genç yetenekleri keşfetmek nasıl bir duygu? Yetenek keşfetmek, yeteneği geliştirmek çok güzel ve özel bir duygu. Ancak bizim için yalnızca yetenek yeterli değil, başarı, dürüstlük kriterleri de arıyoruz. Başarı kriterimiz yalnızca windsurf için geçerli değil. İstiyoruz ki çocuklarımız derslerinde de başarılı olsun. Ailelerin çocuklarının arkasında duruyor olması da önemli. Altı dolu başarı bizim için büyük bir gurur kaynağı.

● Hayal ettiğiniz noktada mısınız? Kesinlikle evet. Başarılı antrenörlerimiz, iyi bir potansiyelimiz var. Deniz, ucu bucağı olmayan bir serüven ve ben ay yıldızlı bayrağımızı layık olduğu yere kadar yükseltecek çocuklar yetiştirmek için hiç durmadan çalışacağım.



EN KÜÇÜK ÖĞRENCİ

Röportaj sırasında 3.5 yaşındaki oğlum Uzay da yine yanımdaydı. Emirşah hocanın bugüne kadar ki en küçük öğrencisi 4.5 yaşındaymış. Uzay ile kaşla göz arasında kurduğu muhteşem diyoloğa şahit oldum. Karada başlayan güven ve özgüven aşıladığı oyun bir anda denizde devam etti. Uzay, sörf tahtasının üzerine çıktığı gibi kısa sürede tek başına sörf yapmayı başardı. Şu an en küçük öğrenci oldu. Oğlumun yetenekli olması elbette sevindirdi ama bu yeteneği ortaya çıkarmak çok daha başka bir yetenek. İçinde sevgi, istek, cesaret, akıl, bilim, fedakarlık olan bir yetenek.



ÇOCUKLARDA KİŞİLİĞİ, ZEKAYI VE FİZİĞİ GELİŞTİRİYOR

● Biraz da "windsörf"ün çocuklar üzerindeki etkisinden bahsedebilir miyiz? Hem kulübümüzün hem windsurf'ün çocuklar üzerinde pozitif etkisi olduğunu söyleyebilirim. En önemlisi windsörf sayesinde çocuklar kaliteli vakit geçirmiş oluyorlar. Ayrıca bu spor, sağlık ve direnç gelişimi açısından çok iyi. Bu sporu yapanın burnu bile akmaz. Windsörf, çocukların öngörülerini geliştirir, karar verme, kendini yönetebilme yeteneklerini en üst seviyeye çıkarır. Beden ve fiziken yaşanan gelişmeye paralel olarak duygusal zekalarını da geliştirir.



NİHAN YARKENT İNCE