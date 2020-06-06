Patili tatilin adresleri

AĞVA

Nehir manzarası ve yemyeşil bahçesi ile bol bol huzur depolayabileceğiniz Robins Nest Otel Ağva, sizin kadar evcil hayvanlarınıza da konforlu bir seyahat vadediyor. Standart odaların yanı sıra bungalov konaklama birimleri de bulunan otelin açık yüzme havuzu ise yaz sezonu boyunca siz ziyaretçilerin hizmetine açık.



ASSOS

ASSOS-Kadırga Koyu'nda denize sıfır konumda yer alan Assos Dove Hotel Resort & SPA'da önceden bilgi vermeniz durumunda ise evcil hayvanınızla konaklama gerçekleştirebiliyorsunuz. Şezlong ve şemsiyelerle donatılmış özel plaj alanı ve ayrıca su kaydırağına da sahip olan açık yüzme havuzları olan tesis, arzuya göre her şey dahil ya da yarım pansiyon gibi konseptlerde hizmet veriyor.





BODRUM

BODRUM-Yalıkavak'ta özellikle ev konforundan vazgeçemeyenlere hitap eden Sun Garden Apart Otel, size ve küçük dostlarınıza keyifli bir konaklama hizmeti sunuyor. Evcil hayvanınızla gönül rahatlığıyla konaklayabileceğiniz otel, hem yemyeşil bir bahçeye hem de sezon boyunca açık olan bir yüzme havuzuna sahip. Tesis odaları tıpkı bir ev dizaynına sahip olup, her birinde donanımlı bir mutfak ve oturma grubu da yer alıyor. Bodrum-Yalıçiftlik'te denize sıfır konumda yer alan Kempinski Hotel Barbaros Bay ise hayvan severlerin gönül rahatlığıyla tercih edebileceği tesis. Burada hayvan sahipleri konforlu bir hizmet buluyor.



MARMARİS

MARMARİS-Hisarönü'nde denizin yanı başında yer alan D Maris Bay, lüks ve konforun bir arada sunulduğu tesisinde, huzur dolu bir konaklama hizmeti sunuyor. Açık yüzme havuzu, incecik kumlu özel plaj alanı, SPA olanakları ve muhteşem lezzetlerle dolu açık büfe ve alakart restoranları ile bir tatilden beklediğiniz tüm konforu sağlıyor. Tesiste evcil hayvanınızla konaklamanız için ise tek yapmanız gereken otelin evcil hayvan konaklama koşulları hakkında detaylı bilgi almak.



ALAÇATI

HAYVAN dostu otellerden biri olan Nea Garden Hotel Alaçatı, Çeşme-Alaçatı'da oda-kahvaltı konseptinde hizmet veren tesisin huzur dolu bir bahçesi ve açık yüzme havuzu var. Konuklar seyahatleri boyunca havuz başında günün tadını çıkarabiliyor, sabahları güne eşsiz lezzetler donatılmış bir serpme kahvaltı ile keyifli bir başlangıç yapabiliyorlar.



ŞİRİNCE

İZMİR'İN sevimli köylerinden Şirince'de yer alan Sihirbazın Evi otantik dekorasyonu, muhteşem teras manzarası ile yılın dört mevsimi hizmet veriyor. Evcil hayvan konaklamasına olanak sunan tesiste sabahları kahvaltılar serpme olarak servis ediliyor. Yaz sezonunda konuklar kahvaltılarını eşsiz bir manzara eşliğinde açık alanda alabiliyor.





CUNDA

HUZUR dolu bir bahçesi, manzaralı bir terası bulunan Cunda House Küçük Otel, hem sizi hem hayvan dostlarınızı Ayvalık-Cunda'da ağırlıyor. Sabahları doyurucu olduğu kadar lezzetli de olan serpme kahvaltısını deneyebileceğiniz tesisin bazı konaklama birimlerinde deniz manzarası hakim. Otelden 5 dakikalık yürüme mesafesi ile Cunda'nın merkezine ulaşım sağlanabiliyor.



PAMUKKALE

TERMAL tatilin öne çıkan destinasyonlarından Pamukkale-Karahayıt'ta yer alan Richmond Pamukkale Termal, siz ziyaretçilerine hem şifalı hem de konforlu bir tatil hizmeti sunuyor. Bahçe katı odalarda evcil hayvan konaklamasının mümkün olduğu odalarda sevimli dostlarınız için herhangi bir ek ücret ödemeniz de gerekmiyor. Otelin SPA merkezi, açıkkapalı havuzları ve açık büfe restoranı tüm konukların kullanımına açık...