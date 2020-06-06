Zamansız tasarım: Beyaz gömlek

En az jean kadar zamansız bir parça olan beyaz gömlek, tasarımcıların hayal gücüyle birleşerek, her sezon farklı formlarda karşımıza çıkıyor. Sokak modasında beyaz gömlek çılgınlığı büyüyor. Beyaz gömlek, jean kombini ayrı bir tarz oluşturuyor. Özellikle beyaz gömlek, yırtık jean ve topuklu ayakkabı kombini kadınların favorisi. Artık beyaz gömlekler klasik tarzının dışında bol kesim, yarasa kol, dar kesim, kolsuz, yakalı ve yakasız olarak bol çeşitliliği ile dikkat çekiyor. Bu gömlekler sokak modasına da aynı zamanda yön verirken, gündüzden geceye farklı aksesuarlar kullanarak da