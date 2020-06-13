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Haberler Cumartesi Çantalarda bembeyaz bir sayfa

Çantalarda bembeyaz bir sayfa

Çantalarda bembeyaz bir sayfa
Giriş Tarihi: 13.6.2020

Beyaz çanta modelleri, yaz aylarının en ideal aksesuar trendi olarak öne çıkmaktadır. Her sezon revaçta olan bir renk yelpazesi vardır. Yaz aylarında ise, birçok renk tonunu giyim modellerinde görebiliriz. Renkli kıyafetler ve parlak tonlar, giyim stiline yön verir. Bu renk cazibesini daha etkili kılan aksesuar detay ise, tartışmasız beyaz deri çanta modeli olmaktadır. Beyaz deri çantalar, renkli kombinler üzerinde ferah bir ambiyans oluşturduğu için yaza uygun bir aksesuar olmayı başarıyor. Farklı tasarım çeşitleri ile ise her stile uygun bir model bulunabilmektedir.

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