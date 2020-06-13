Dut ağacı sese geldi

Aydın'ın Çine ilçesinde yaşayan Halil Kafes, 30 yıldır dut ağacının gövdesine ses veriyor. Atölyesinde dut ağacının gövdesinden cura yapan Halil Kafes, 30 yıl önce merakla başladığı müzik enstrümanı yapma işine, evindeki odasının bir köşesinde ilerlemiş yaşına rağmen devam ediyor. Saz ustası yaşlı adam, atalarından gelen sevgiyle saz, cura ve kabak kemane yapmayı öğrendi. Yıllar önce başladığı işten hala geçimini sağlayan Kafes, yaptığı müzik aletlerini toptan satıyor.

MEYVESİ GİBİ SESİ DE GÜZEL

En iyi saz ve curanın dut ağacının özünden olduğunu söyleyen Kafes, "Dut ağacı güzel meyvelerinin yanı sıra güzel ses verir. Önce kütüğü alıyorum. Çizip kalıbını çıkarıyorum. Daha sonra motorlu testeremle kesiyorum. Sonra keser ile oyuyorum belirli bir şekli aldıktan sonra ise kesici aletle oyuyorum saz şeklini alıyor. Bir sazın yapım süresi değişiyor. El emeği ile yaptığım için saz ve curalar yoğun talep görüyor" diye konuştu.

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