Fotoğraf sanatçısı Serkan Cicioğlu: Her retina ayrı bir dünya

Balıkesir'de 21 yıldır fotoğrafçılıkla uğraşan Serkan Cicioğlu, Türkiye'de son zamanlarda büyük ilgi gören iris fotoğrafçılığını Balıkesir'e taşıdı. Bu konuda Balıkesir'de ilk ve tek olan Cicioğlu, insanların gözlerini sevdiklerinin kalplerine işliyor. Her insanın parmak izi gibi irislerinin de birbirinden farklılık gösterdiğini ifade eden Serkan Cicioğlu, "Her retina bambaşka bir dünya" diye konuştu.

FARKLI TEKNİKLER

Stüdyosunda ileri teknikler kullanarak gerçekleştirdiği çekimler hakkında bilgiler veren 21 yıllık fotoğrafçı Serkan Cicioğlu, "Meslekte çok ciddi arayışlarımız, farklı şeyler yapma isteğimiz ve ilk günkü heyecanımız her zaman vardı. Bu da bizi arayışlarımız içinde İris fotoğrafçılığına yöneltti. Çok ciddi mesailer harcayıp, sonuçlara ulaştık. Bizim için çok keyifli ilerliyor. İris fotoğrafçılığı Türkiye'de ortalama iki yıllık bir ar-genin sonucu. Çok ciddi bilgi ve birikim isteyen bir çekim tarzı ve tecrübe istiyor. Bu yüzden ülkemizde çok yapan çok fazla insan yok. Bu konuda ve üzerine koyarak her geçen gün ilerlemeye devam ediyoruz" diye ekledi.

HERKESİN RETİNASI FARKLI

İris fotoğrafçılığıyla ilgilenmesinin çıkış noktasını anlatan Cicioğlu, "Göz, vücudumuzun çok kıymetli organlarından birisi. Dünyada güvenlik taramasında kabul edilen iki unsur var. Bunlar, parmak izi ve göz. Bu yüzden bizim çok ilgimizi çekti. Çünkü her retina kişiye özgü ve bambaşka bir dünya. O yüzden üzerine yoğunlaştık. Her iriste bambaşka dünyalar, izler görüyoruz. Bu da bizi çok ciddi anlamda cezbediyor" ifadelerini kullandı.



TABLODAN KOLYEYE

İris fotoğrafçılığında kullanılan teknikler hakkında da bilgiler veren Serkan Cicioğlu, "İris çekimlerini ileri seviye makro çalışarak elde ediyoruz, tabi özel ışık sistemleriyle destekleyerek. Sonuç olarak teslimat aşamasına geldiğimizde çok farklı materyaller ortaya çıkıyor. Kanvas tablolar, cam baskılar, mücevherler, kolyeler, yüzükler, çok farklı şeylere baskı yapıp teslim edebiliyoruz. Bu da işi iki kat daha zevkli hale getiriyor" dedi.



ÇEKİM AYRI TASARIM AYRI

Çekimlerin bilgisayar aşamasında farklı tasarımlara imza attıklarını da kaydeden Cicioğlu, "Bilgisayardaki çalışma aşamasında farklı tasarımlar da sunuyoruz. Eşlerin retinalarını birleştirmek, aynı şekilde iki kardeşin retinalarını birleştirmek gibi farklı tasarımlar da ortaya koyuyoruz. Yine bu da ciddi bir emek isteyen çalışma. Ama sonuç çıktığında çok keyif alıyoruz" diye konuştu.