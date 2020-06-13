Göç filmlerine rezervasyon yaptırmayı unutmayın

Cumhurbaşkanlığı himayelerinde İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Genel Müdürlüğü'nün Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın destekleriyle çevrimiçi düzenlenen Uluslararası Göç Filmleri Festivali başlıyor. Dünyanın en geniş katılımlı ve kapsamlı tematik film festivali olarak ilk kez düzenlenen festivalde tüm gösterimler ve etkinlikler ücretsiz olacak.

GECE YARINDAN SONRA

50'DEN fazla filmin gösterileceği festivalde göçün yolculuğuna tanıklık etmek için www.festivalscope. com sitesine üye olmak ve sınırlı gösterim için rezervasyon yaptırmak gerekiyor. Platformda, film rezervasyonları bu gece yarısından sonra başlıyor. Festivalin Onursal Başkanlığı'nı Suriye asıllı bir göçmen olan Oscarlı oyuncu F. Murray Abraham; Uluslararası Uzun Metraj Film Yarışması'nın jüri başkanlığını ise ödüllü yönetmen Nuri Bilge Ceylan üstleniyor.

JÜRİDE ÜNLÜ İSİMLER

JÜRİDE ise ABD'li oyuncu-yönetmen Danny Glover, Bosna'nın en iyi oyuncusu olarak anılan Emir Hadzihafizbegovic, Çin asıllı oyuncu Joan Chen, Avrupa'nın ödüllü kadın yönetmenlerinden Danimarkalı Lone Scherfig, üç Oscar'lı İngiliz kostüm tasarımcısı Sandy Powell, İran'ın ödüllü oyuncusu Seyyid Şahap Hüseyni gibi önemli isimler yer alıyor.



FİLMLER NASIL REZERVE EDİLİYOR?

Sinemaseverler siteye üye olduktan sonra izlemek istediği filmin linkine tıklayarak videoyu oynatmaya başlıyor. Seçilen film, 'My Films' listesine ekleniyor ve film rezerve edilmiş oluyor. Her film için sınırlı sayıda kapasite olduğundan rezerve edilen filmin 24 saat içinde izlenmesi gerekiyor. İzlenmeyen filmler listeden siliniyor ve bir başka sinemasever için bilet yeniden aktifleştiriliyor. Yalnızca Türkiye'deki izleyicilere açık olacak filmler; orijinal dillerinde, İngilizce ve Türkçe altyazılı olarak gösterilecek.