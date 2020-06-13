Hobileriyle ihracatçı oldular

Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde yaşayan Bülent ve Murat Sağdıç kardeşlerin hobi olarak başladıkları maket gemi yapımı mesleğe dönüştü. 14 yıl önce ilçedeki Aksoy Tersanesi'nde maket gemi yapımına başlayan iki kardeş, Türkiye başta olmak üzere Hollanda, Almanya, İtalya, İngiltere, Yunanistan, Norveç, Danimarka, Kuveyt, Kolombiya ve Çin'e kadar maket gemi satışı yapıyor. İki kardeş, yılda 30 ile 35 arası yaptıkları gemi maketlerini ebat ve boyutlarına göre, 10 bin ile 20 bin TL arasında satıyor.

GEMİNİN HER PARÇASI

Bülent Sağdıç, "Daha önce elektrikçilik üzerine dükkanım vardı. Gemi maketi yapımına elektrikçi dükkanımda bir köşede hobi olarak devam ediyordum. Yaptığımız ürünler ilgi çekince, bu işi ticari anlamda yapmak istedik. 2006 yılında bu atölyeyi açtık. Pervanesi, dümeni, borda boyası, yanına yazıları, çapası, dümeni, gemide ne varsa, hepsini yapmaya çalışıyoruz, yapabildiğimiz ölçüde" dedi. Maket işini ağabeyiyle birlikte yapan Murat Sağdıç ise, "Bu işi birlikte yapıyoruz, birlikte başladık, bunca zamana kadar geldik. Ben daha çok işlerin, boya tesviye halleriyle uğraşıyorum" diye konuştu.

SUAT SALGIN