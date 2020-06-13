Kalabalığa uzak doğaya yakın

FETHİYE-KABAK KOYU

SULTAN Kamp bungalovun yanı sıra kamp yapmak isteyenlere çadır konaklaması da sunuyor. Siz de Sultan Camp'ın bahçesindeki hamaklarda ve oturma alanlarında bol bol dinlenebilirsiniz. Panoramik bir Kabak Koyu manzarasına sahip olan Deep Ocean Bungalows & Camping ise açık yüzme havuzu, tamamı deniz gören bungalovları ve lezzetli mutfağıyla tatilden beklediğiniz her şeyi fazlasıyla sunuyor.



ANTALYA-OLİMPOS

HAYVAN dostu bir tesis olarak ön plana çıkan ve size sevimli dostlarınızla konaklama imkanı sunan Koala Bungalows, Antalya-Olimpos'ta hizmet veriyor. Yine Olimpos'ta yer alan Olympos Village, bünyesinde bir açık yüzme havuzunun yanı sıra şezlong ve şemsiyelerle donatılmış güneşlenme terasına ev sahipliği yapıyor.



DATÇA-HAYITBÜKÜ

HAYITBÜKÜ Ahşap Evleri, Datça'nın denizi ve doğasıyla büyüleyen koylarından yalnızca biri olan Hayıtbükü'nde yer alıyor. Denize 50 m mesafede konumlanan tesis, özel plajı, zengin kahvaltısı ve konforlu ahşap konaklama birimleriyle ön plana çıkıyor. Tesiste minik misafirler çocuk oyun alanında aktivite dolu bir gün geçirirken siz de yoga salonundan faydalanabiliyor, dilediğiniz zaman tesisten bisiklet kiralayıp doğanın tadını çıkarabiliyorsunuz.



RİZE-ÇAMLIHEMŞİN

POPÜLER tatil beldelerinden uzak bir yaz tatili geçirilebileceğinin kanıtı olan Ada Bungalov, Rize'nin Çamlıhemşin ilçesinde yer alıyor. Tesis her ne kadar deniz ya da havuzlu bir seyahat sunmasa da doğası ve yazın dahi serin olan havasıyla sezon boyunca tercih edilmek için pek çok sebep barındırıyor. Tesisin tümü ahşap olan bungalovları ihtiyaçlarınız olduğu kadar zevkiniz de ön planda tutularak dizayn edilmiş.



MARMARİS-SELİMİYE

HEM bungalov hem de çadır konaklamasına olanak sunan bu tesis, denize 100 m mesafede yer alıyor ve sahilde hizmet alabileceğiniz anlaşmalı bir plaj alanı bulunuyor. Palmira Bungalow & Camping'ın bungalovları ise hem doğa hem de deniz manzarasına ev sahipliği yapıyor.



BODRUM-GÜMÜŞLÜK

GÜMÜŞLÜK'E 2 km uzaklıkta, 100 yıllık bir okaliptüs ağacının gölgesinde yer alan Pitos Bungalows, sakin bir tatil düşleyenlere yılın dört mevsimi hizmet veriyor. Denize yakın konumu ile avantaj sağlayan tesisin plajın yanı başında bir de restoranı bulunuyor. Konuklar bu restoranda gün batımına karşı birbirinden lezzetli yemeklerini yerken, dinlenmek için tesisin bahçesini tercih edebiliyor.

Melih DEMİRTAŞ