Yapamazsın diyenlere inat kasap oldu

Aydın'ın ilçesi Çine'de yaşayan Kamuran Çevik Köçkar, girişimcilik başarısıyla görenlerin takdirini kazanıyor. Evli ve bir çocuk annesi olan Çevik, üç yıl önce kasap dükkanı açmaya karar verdi. O dönemde 'kadından kasap olmaz, yapamazsın' diyenlere aldırış etmeyen 37 yaşındaki Çevik, yıllardır hayalini kurduğu dükkanı açarak işinin patronu oldu. Kasaplık mesleğini büyük bir özveriyle yerine getiren Çevik, gösterdiği azim ve kararlılıkla ailesinin de gururu oldu.

"İNANDIM VE BAŞARDIM"

Mesleğini severek yaptığını ifade eden Çevik, "Canlı hayvan kesimi hariç etle ilgili her türlü kesim işlemini gerçekleştirebiliyorum" dedi. İmkanım elverdiği sürece mesleğimi yapacağım. Ülkemizdeki tüm kadınlar, her işin üstesinden gelir. Yeter ki kendilerine inansınlar. Bu anlamda tüm kadınlarımızı iş hayatına atılmaya davet ediyorum.

MEHMET KAVAS