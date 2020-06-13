  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler Cumartesi Yeşilin tonları yaza yaza damga vuracak

Yeşilin tonları yaza yaza damga vuracak

Yeşilin tonları yaza yaza damga vuracak
Giriş Tarihi: 13.6.2020

Bu sezon doğadan ilham alan moda ile kıyafetler yeşile bürünüyor. Sezonun trend renklerinin başında gelen yeşil ile bu sezon farkınızı ortaya koyabilirsiniz. Farklı araştırmalara göre de yeşil rengin algısı başarı ve sakinlik. Evet, yeşil salaş gömlekler, trençkotlar, pantolonlar, kot ceketler, midi ve mini etekler, şapkalar, mayolar ve daha birçoğu ile yaza farklı bir renk getirmek tamamen sizin elinizde. İçimizdeki canlılığı, tazeliği ortaya çıkaran yemyeşil kıyafet tercihleri ile göz kamaştıran, iddialı ve dikkat çekici bir görünüm yakalamak mümkün.

Fulya TANYOL

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Yeşilin tonları yaza yaza damga vuracak haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.

  • SON DAKİKA