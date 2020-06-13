Yeşilin tonları yaza yaza damga vuracak

Bu sezon doğadan ilham alan moda ile kıyafetler yeşile bürünüyor. Sezonun trend renklerinin başında gelen yeşil ile bu sezon farkınızı ortaya koyabilirsiniz. Farklı araştırmalara göre de yeşil rengin algısı başarı ve sakinlik. Evet, yeşil salaş gömlekler, trençkotlar, pantolonlar, kot ceketler, midi ve mini etekler, şapkalar, mayolar ve daha birçoğu ile yaza farklı bir renk getirmek tamamen sizin elinizde. İçimizdeki canlılığı, tazeliği ortaya çıkaran yemyeşil kıyafet tercihleri ile göz kamaştıran, iddialı ve dikkat çekici bir görünüm yakalamak mümkün.



Fulya TANYOL