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Haberler Cumartesi 90’lı yılların sevilen parçası bandanalar geri dönüyor

90’lı yılların sevilen parçası bandanalar geri dönüyor

90’lı yılların sevilen parçası bandanalar geri dönüyor
Giriş Tarihi: 20.6.2020

90'lı yılların olmazsa olmazı bandanalar, yeni sezonla birlikte kaybettiği ilgiyi fazlasıyla toplayacağa benziyor. Podyumlardan sokaklara taşan bu trendi siz de stilinize uyarlayabilirsiniz. Yaptığınız kombinle tamamen kontrast bir renkte tercih edebileceğiniz gibi, aynı rengin farklı tonlarını da kullanabilirsiniz. 1970'lerden beri moda olan bandanalar, saça bağlanan büyük mendillerdir. Bu büyük mendiller saça değişik şekillerde bağlanarak size trend bir görünüm sağlıyor. Eski dönemlerden bu yana hala moda olmayı başaran bandanalar, farklı desenler ve modellerden oluşuyor. Çeşit çeşit bağlama stilleri olan bandanalar, saçlara farklı bir görünüm ve trend kazandırıyor.

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