Babalar teknoloji sever

DRONE

Teknolojik Babalar Günü hediyesi önerileri arasında drone görmüş olmak sizi şaşırtabilir; fakat her baba biraz çocuktur. Babanızın içindeki çocuğu doyasıya eğlendirmek istiyorsanız drone alabilirsiniz. DJI Mavic serisi, deneyimli drone pilotları için de amatörler için de heyecan verici özellikler ve eğlenceli uçuş modları sunuyor. 250 gramın altında ağırlığa sahip oluşuyla birçok ülkede belirli düzenlemelerden muaf olabilen drone, 12MP hava fotoğraflarını ve 2,7K Quad HD videoları destekliyor.



E-KİTAP OKUYUCU

Kitapsever babaya elektronik hediye söz konusu olduğunda en iyi alternatif e-kitap okuyucu oluyor. Kindle Oasis WiFi müthiş 7 inç dokunmatik ekran üzerine kurulu e-kitap okuyucu. 32 GB'a kadar depolama alanı, sesli kitap entegrasyonu, su geçirmezlik, Bluetooth bağlantısı ve 194 gramlık hafifliği ile övgüleri hak ediyor.



AKILLI SAAT

Babanızın artık saat konusunda da teknolojik bir yükseltmeye gitmesi gerektiğine inanıyorsanız, Fossil Gen 5 akıllı saat ideal bir seçim olacaktır. Giyilebilir teknoloji sektöründe kendini hızla geliştiren Fossil markasının Fossil Gen 5 akılı saat modeli; adım sayar, stres ölçer, Google Fit, kalp atışı göstergesi ile kullanıcıların memnuniyetini kazanıyor. Fossil Gen 5 temassız ödeme yapmanıza olanak sağlayan Google Pay ile dikkat çekiyor.



KULAKLIK

Babaya hediye alternatifleri arasında elbette kulaklık da bulunuyor. Babanıza her mevsim kullanacağı ama sıcak yaz günlerinde güneşin tadını çıkarırken keyfini artıracak bir kulaklık tavsiyemiz var. Kulaklık ustası Jabra'nın Elite Active 75T IP57 kulak içi kablosuz kulaklık modeli tek bir şarjla 7.5 saatlik çalışma ömrü sunuyor. Kulaklık, 40mm hoparlör, sesli görüşmeler için çift mikrofon, Bluetooth 5.0, suya dayanıklılık ve sesli asistan özelliğiyle dikkat çekiyor.



BLUETOOTH HOPARLÖR

Android, iOS, Windows cep telefonu, tablet, dizüstü bilgisayar, bilgisayar ve PC ile senkronize olan Xiaomi Mi Outdoor model hoparlörün en önemli özelliklerinden biri, suya karşı dayanıklı oluşu. Babanız müzik keyfini ister banyoya, ister havuza taşıyabilir



TAŞINABİLİR ŞARJ CİHAZI

Xiaomi Redmi taşınabilir şarj cihazı, babaya teknolojik hediye için iyi bir alternatif. Akıllı telefon ve tabletlerin yanı sıra çeşitli dijital fotoğraf makineleri ve avuç içi oyun cihazlarıyla uyumlu Redmi taşınabilir şarj cihazı, çift USB girişi ve çıkışı ile dikkat çekiyor. 10000mAh kapasitesi ileRedmi taşınabilir şarj cihazı kullanıcılardan tam not alıyor.



MİNİ TRİPOD

Boyundan büyük işler başarabilen AngelEye GP-238 3-Way Monopod fotoğraf tutkunu babalar için ideal bir hediye. Uzatma kolu ve tripod bir arada sunulan model selfie gibi çekimlerde görüntü içinde gözükmeden çekim yapmanızı kolaylaştırıyor. Üstelik 500 gram taşıma kapasitesi bulunuyor.