Beyazperdenin en naif babaları

THE ROAD/YOL

dından da anlaşıldığı üzere, aynı zamanda bir yol filmi "The Road". Kıyamet günü gelip çattığında bir baba, çocuğunu en iyi nasıl koruyabilir sorusunun cevabı veriliyor filmde. Baba ve oğul bu tehlikeli yolda, heyecanlı ve duygusal bir hayatta kalma mücadelesi veriyor.



I AM SAM / BENİM ADIM SAM

Sean Penn'in oyunculuğuyla izleyeni mahvettiği film. I am Sam, zihinsel engelli bir baba ile, 7 yaşına gelince babasından daha yüksek bir zeka düzeyine erişen kızının bir arada kalabilme mücadelesini anlatıyor. Baştan aşağı duygu seli yaşatan, kaçırılmaması gereken mükemmel bir film.



FATHER OF THE BRİDE / GELİNİN BABASI

Bu kadar duygusal çöküntünün ardından keyifli 1-2 saat geçirebileceğiniz bir Steve Martin komedisi Father of the Bride.



BİG DADDY / SÜPER BABA

Kız arkadaşını etkilemek için küçük bir erkek çocuğu evlat edinen baba rolündeki Adam Sandler, bu eğlenceli filmde beklentinin çok üzerinde keyifli bir iş çıkarmış.



BABAM VE OGLUM

Çağan Irmak, Ertem Eğilmez filmlerinden etkilenerek çektiği bu filmde nice yiğitleri salya sümük çıkarmayı başarmıştır salondan. Oyuncu kadrosunun aşmışlığından mı bahsedelim yoksa hikayenin vuruculuğundan mı bilemedik. Ama siz çok duygulanırım diye korkmayın bugüne kadar ertelediyseniz, şimdi mutlaka izleyin.



A PERFECT WORLD/ KUSURSUZ DÜNYA

İzlerken Kevin Costner'a hayran kalacağınız sıcacık bir film A Perfect World. Clint Eastwood, yönettiği ve bizzat rol aldığı bu filmi, gözyaşlarımızı rahat rahat akıtalım da rahatlayalım diye çekmiş olabilir. Hak ettiği popüleriteye erişememiş ve kesinlikle daha çok insana ulaşması gereken mükemmel bir "baba ve çocuk" filmidir.



THE PURSUİT OF HAPPİNESS / UMUDUNU KAYBETME

Will Smith bu mükemmel filmde bizzat kendi oğluyla birlikte yer almıştır. Belki de bu filmi bu kadar samimi ve unutulmaz hale getiren sebeplerden biri budur. Hayatta hiç yılmadan devam etmeyi öğreten babamız, gerçek bir yaşam öyküsünün kahramınıdır ayrıca.



ROAD TO PERDİTİON / AZAP YOLU

Road To Perdition muhteşem bir dönem filmi ve Tom Hanks mükemmel bir baba olmuş. Bir babanın çocuğu için neler yapabileceğini harika bir atmosfer eşliğinde verir bu film.