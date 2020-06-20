Çocukları tatilden mahrum etmeyin

Hem aile büyüklerinde hem çocuklarda koronavirüsle ilgili yaşanan bu kaygının kronikleşmemesi ve ruhsal hastalıklara dönüşmemesi için yaz tatilini ailece psikolojimizi düzeltmek için fırsat olarak kullanabiliriz. Ancak kontrollü sosyal hayatta ikinci bir dalgadan korunmak için tatilde de dikkat etmemiz gereken bazı kurallar var.



SAKİN YERLERİ TERCİH EDİN

Bu yıl tatilde en fazla dikkat etmemiz gereken konu, sosyal mesafeyi korumak olmalı. Dolayısıyla çocuğunuzla yapacağınız tatil için kalabalık yerler yerine, daha az insanın olabileceği sakin mekanları tercih etmenizde fayda var. Eğer denize girebileceğiniz bir tatil yöresine gidecekseniz, mümkünse mavi bayraklı veya sahilinin temizliğinden emin olduğunuz yerleri seçin. Tatilinizi bir işletmede geçirecekseniz, rezervasyon yaptırmadan önce konaklayacağınız yerin bebek/çocuk dostu olup olmadığını sormayı ihmal etmeyin.



KENDİ ARACINIZLA YOLA ÇIKIN

Tatilinize uçak ve otobüs gibi toplu taşıma araçları yerine kendinize ait aracınızla gitmeniz virüsün bulaşma riskini düşürüyor. Uzun yolculuklarda sürücünün sürekli maskeyle solumasının sıcak havalarda baygınlıklara sebep olabileceğini unutmamak gerekiyor.



KIRMIZI VE MOR MEYVELER ÇOK ÖNEMLİ

Tatilde de öğün atlamayın, tek tip beslemeden kaçının, öğünlerde tüm besin gruplarını dengeli olarak hazırlayın. Antioksidan ve bağışıklık sistemini güçlendirici etkileri nedeniyle, yaz aylarında kolayca bulunabilen böğürtlen, karadut, kiraz, çilek, üzüm ve erik gibi kırmızı ile mor renkli mevsim meyvelerine çocuğunuzun günlük beslenmesinde mutlaka yer vermeniz gerekiyor.



HAVUZ YERİNE DENİZİ TERCİH EDİN

Klorlamanın virüsü inaktif hale getirdiği ve bu nedenle havuzların da güvenli olduğununa yönelik bazı görüşler olsa da o oranda klorun bebek ve çocuklar için çok da faydalı olmadığını söyleyebiliriz"



SU İÇİRMEK İÇİN SUSAMASINI BEKLEMEYİN

Yaz mevsiminde sıcağın ve hava değişiminin zararlı olabilecek etkilerinden korumak için çocuğunuza susamasını beklemeden bol bol su içirmeyi asla ihmal etmeyin.



EL YIKAMAYA VE TEMİZLİĞE DEVAM

Özellikle el yıkamanın tüm hastalıklara karşı en koruyucu önlem olduğunu unutmayıp tatilde de bu alışkanlığı sürdürmemiz gerekiyor. Dolayısıyla çocuğunuzun; araçtan indikten sonra, tuvalete girerken ve çıktıktan sonra, yemeklerden önce ve sonrasında, havuz, deniz ve oyun parkında ortak kullanım malzemelerine temas etmesinin ardından ellerini mutlaka doğru teknikle 20 saniye boyunca yıkamasını sağlayın.

2 YAŞIN ALTINDAYSA MASKE TAKMAK ÇOK RİSKLİ

Özellikle 2 yaş altındaki çocuklarda maske takmak çok riskli. Çünkü solunum fizyolojilerinin farklı olması nedeniyle bu yaş grubunda maske takılması boğulma gibi son derece tehlikeli sonuçlara yol açabiliyor.