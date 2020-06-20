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Haberler Cumartesi Denim elbiselerle rahatlık ve sıklık bir arada

Denim elbiselerle rahatlık ve sıklık bir arada

Denim elbiselerle rahatlık ve sıklık bir arada
Giriş Tarihi: 20.6.2020

Hem yaz hem de kış aylarında kombinlerin vazgeçilmez parçalarından olan kot elbiseler, bu sezon da trendler arasında yerini alıyor. Günün her anında, istediğiniz yerde giyebileceğiniz bu parçalar, rahatlık ve şıklığı bir arada bulunduruyor. Denim elbiseler her sezon karşımıza çıkıyor. Kesimler değişse de bu kumaşlardan vazgeçilmiyor. Bu sezon, midi boylardan mini boylara kadar birçok tarz moda. Fazla abartıyı sevmiyorsanız gömlek denim elbiseleri tercih edebilir. Eğer denim parçalar giymeyi seviyorsanız bu elbiseler sizin temel parçanız olacaktır.

FULYA TANYOL

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