Eski gazeteler heykel oldu

Buca Eğitim Fakültesi Resim Öğretmenliği Bölümü'nden mezun olan Selen Çamlıbel, İzmir Mordoğan Halk Eğitim Merkezi'nde resim öğretmeni olarak eğitim veriyor. Mesleğinin dışında sanatsal eserler yapmayı sürdüren Çamlıbel, gazete ve çöp şişten yaptığı heykellerle hayran bırakıyor.

HEDEFİM SERGİ AÇMAK

Çocukluğundan bu yana gazete okumayı çok sevdiğini söyleyen Çamlıbel, kendisi için değerli olan gazeteyi, yaptığı tasarımlarla değerlendirdiğini ifade ediyor. Mesleği açısından tasarımlarının çok değerli olduğuna vurgu yapan Çamlıbel, tasarımların oluşum süreci hakkında bilgi verdi. Çamlıbel, "Gazeteleri çöp şiş ile sarıyorum. Önce uzun kamış oluşuyor. Sonrasında ise anatomik formunu veriyorum. Daha sonra ise boyayıp son şeklini veriyorum. Yaptığım bu farklı tasarımlar, görenlerin dikkatini çekiyor" diye konuştu. Uzun süredir 'Konsept Afro Heykel' adlı konseptine ait bu şık heykelleri oluşturmak için uğraştığını belirten sanatçı, bu işi yapmaktan büyük keyif aldığını söyledi. Çamlıbel, hedefinin 2021 yılında İzmir Resim Heykel Müzesi'nde heykel tasarımlarından oluşan bir sergi açmak olduğunu sözlerine ekledi.



Melih DEMİRTAŞ