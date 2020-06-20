Seferihisar’dan Türkiye’ye neşeli bale

Disiplin gerektirdiği için sıkıcı olabilecek temel bale eğitimleri, Seferihisar'da farklı metotlarla 3-6 yaş grubu çocuklara sevdiriliyor. Başak Güneş Kolcuer tarafından tasarlanan "Neşeli bale" eğitimi keyifli hale getiriyor.

ÇOCUK GELİŞİMİ İÇİN

Kolcuer, "Bizim geliştirdiğimiz eğitim metodu, çocukların eğlenceli bir istekle bale yapmalarını sağlayan, çeşitli oyunlarla süslenmiş bir eğitim modelidir. Çocuğa neşeli ortamda bale dersi veriyoruz. Neşeli müzikler, kendi yazdığım şarkı ve tekerlemeler eşliğinde çocuklara hareketleri severek çalıştırıyorum. Tekerleme ve şarkılar hareketlerin hafızalarında yer etmesine katkı sağlıyor" dedi. Velilerden olumlu dönüşler aldıklarını da hatırlatan Kolcuer, "Bale vücut sağlığı ve çocukların gelişimi için son derece yararlıdır. Vücut esnekliği, postür ve denge çalışmaları ile beden gelişimine katkıda bulunur" dedi.





CANLI YAYINLA EĞİTİM

Amaçlarının sağlıklı nesillerin gelişmesine katkı koymak olduğunu kaydeden Kolcuer şunları söyledi: "Pandemi sürecinde İzmir'i sakin kasabası Seferihisar'dan tüm Türkiye'ye canlı yayınla yüzlerce çocuğa ücretsiz online ders verdik, onlara psikolojik destek sağladık."