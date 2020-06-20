Volkanik çömlekler

Manisa'nın Salihli ilçesine bağlı Gökeyüp Mahallesi sakinleri, volkanik kaya parçalarının öğütülerek toz haline getirilmesi ile elde edilen maddeden çömlek yaparak geçimini sağlıyor. Yüzlerce yıldır aynı yöntemle çömlek yapımına devam eden yöre halkı çömlek üretimi ile hem geçimini sağlıyor, hem de gelecek nesillere önemli bir kültürel miras bırakıyor.

EKONOMİK VE KÜLTÜREL MİRAS

Türkiye ve Türk Cumhuriyetleri'nin ilk ve tek jeoparkı olma özelliğini taşıyan Kula- Salihli Jeoparkı içinde yer alan Salihli'nin Gökeyüp Mahallesi, 12 bin yıllık olduğu tahmin edilen lavların kuruması sonucu ortaya çıkan gnays kayasından elde edilen karışımla çömlek yapımında adından söz ettiriyor. Mahallede, erkekler tarafından gnays adı verilen kaya parçaları traktörlerle evlere getiriliyor, burada öğütülüp toz haline getirilen kaya parçaları daha sonra yine yöreye has kil ile karıştırılıp çamur haline getiriliyor. Gökeyüp Mahallesi Muhtarı Mehmet Çavdar, mahallede asırlık bir gelenek olan çömlekçilik sayesinde hem ekonomik bir kazanç elde edildiğini hem de atalarından miras kalan bir el sanatının gelecek nesillere aktarılmaya devam ettiğini söyledi. Çavdar, "Kula Volkanik Jeopark'ında arkeolojik buluntular ağırlıklı Roma dönemine ait olmak üzere Helenistik ve Prehistorik dönemleri de içeren kilden yapılmış pek çok eseri içerir. Bulunan bu eserler sahada çömlekçilik tekniklerinin çok eski zamanlarda çok ileri düzeylere ulaştığını gösteriyor. Asırlar boyu süren çömlekçilik geleneği Gökeyüp mahallesinde de 50'den fazla hane tarafından sürdürülmektedir. Hala eski tekniklerin kullanıldığı Gökeyüp'de çömlek hamuru gözlü gnays ana kaya öğütülerek elde edilmektedir. Bu el sanatı Manisa için bir kültürel mirastır ve biz bu mirasa sahip çıkıyoruz. Bu güveçler içerisinde yapılan yemeklerin lezzeti de ayrı bir güzelliktedir" şeklinde konuştu.

EMRE SAÇLI