Yaşanmışlıkların izinde samimi lezzetli ve keyifli

Yıllardır bölgemizin yöresel doğal özel lezzetlerini bulup, işini sevgi ile özenle yapanları sizlerle buluşturuyoruz. İşimiz lezzet olunca cafe konseptlerine köşemde çok yer veremiyorum. Ancak bu özel lezzetleri sizlerle buluşturmak istedim. Cafe Rebel mutfağı ve lezzetleri ile Bornova/İzmir'in en çok tercih edilen başarılı kafeleri arasına girmiştir. Cafe Rebel'i bilenler bilir, şu an kafelerle dolup taşmış olan Süvari Caddesi'ndeki en eski kafelerden birisidir... Yalnız öyle kafe deyip de geçmemek lazım, yemekleri tek kelimeyle harika. Bornova'da kahvaltı ve yemek deyince aklınıza gelmesi gereken yerlerden biri kesinlikle. Cafe Rebel bir aile işletmesi. İsim hakkını kimseye vermiyorlar bu yüzden... Özellikle mutfak konusunda oldukça iddialılar. Rebel'in mutfağından çıkan her şeye kadın eli değiyor... Lezzet tutkunlarının mutlaka uğraması gereken lezzet adresi, normalleşme sürecinin başlaması ile kapılarını yeni hijyen uygulamalarıyla açtı. 2005 yılında Gülper Ergün tarafından kurulan Cafe Rebel'ın işletmeciliğini şimdi abla devam ettiriyor. Sıcak, samimi ve keyifli bir mekân Cafe Rebel. İnsanlar, Cafe Rebel'e sohbet etmek, arkadaşları ile buluşmak ya da çalışmak için geliyorlar. İnsanların bir araya gelebilecekleri keyifli huzurlu lezzetli sosyal bir ortam sunuyorlar ve günlük hayatlarının bir parçası oluyorlar.





DEĞİŞMEYEN KAHVALTI

Cafe Rebel kahvaltısı ile ünlü bir mekan. Öğle ve akşam servisi de bulunuyor. Donmuş hiçbir ürünü kullanmıyorlar. Her şey günlük olarak yapılıyor. Cafe Rebel; kahvaltı, aperatif ve ana yemek konusunda bir gıda virtüözü. Kahvaltıda pişi, sigara böreği ve sıcaklar standart olarak veriliyor. Ekstra hiçbir şey almaya gerek yok. Ürünlerini direkt yerli üreticiden alıyorlar. El emeği sosları kendi mutfaklarından çıkma. Öğlen krepler, kül bastı, çıtır tavuk mekanın efsane lezzetlerinden, bu spesiyal ürünü mutlaka denemelisiniz. Şnitzelin kremalı mantarlı sosunu da kendileri hazırlıyorlar. Gözleme sabah kahvaltısı ve gün içerisinde bütün servislerde bulunuyor. Mantarlı kavurmalı, patatesli, kaşarlı, sucuklu olmak üzere 20 çeşit gözleme çeşidi yapılıyor. Akşam servisinde çökertme kebabı, köftelerini kendilerinin yaptığı hamburger çeşitleri bulunuyor. Tatlı olarak; sufle, tramisu, manolya, browni ve san Sebastian'ı tercih edebilirsiniz.



LEVANTEN YEMEKLERİ

Cafe Rebel'in kurucusu Gülper Ergün, Bornova'nın bir başka marka mekanı Buenas'ın da kurucusu ve işletmecisi..... Gülper Ergün hedefine hep başarıyı koymuş, pozitif enerjisi yüksek, hayata sevgiyle bakan, değer yaratan bir isim. İşini tutkuyla yapan birisi. Hayallerinin restoranı Buenas, açıldıktan sonra alanında birçok ödüle de layık görüldü. Bornova'da şehrin içinde Büyük bir bahçe içerisinde taş duvarları yaseminlerin, begonvillerin kokusunda erik, dut ve zeytin ağaçları ve palmiyeler eşliğinde, kendinizi yazlığınızın bahçesinde gibi hissedeceğiniz, sessizliğin huzurun ve enfes lezzetlerin adresi Buenas. Bornova merkezde levanten köşklerinin arasında özel bir konumda. Konsept ve mimari olarak farklı bir yer. Kış bahçesinde komple cam tavan ve şömine var. Gülper hanım bir taraftan çalışırken bir taraftan da çalışma ekonomisi bölümünü bitirdi. "Girişimcilik" için KOSGEB'ten kurs aldı. Unutulan levanten yemeklerini gün ışığına çıkardı.



YÖRESELDEN EVRENSELE

Ancak Gülper Ergün'ün şimdi yeni bir hayali var. İzmir'in bağları ve zeytinleriyle muhteşem bir çiftlik kurmak. Ezber bozmayı yeniliği çok seviyor kendisini tekrarlamayı sevmiyor zoru seviyor. Okuyan araştıran kendisini geliştiren bir insan. 200 kişilik girişimci Kadınlar Kulübü üyesi, eğitimlerini burada veriyor. Gülper Ergün "Bize ait olmayan mutfaklar beni rahatsız ediyor. Ezberleri bozdum, yöreselleşmeden evrenselleşemiyoruz. Ülkemizde gastronomi ve mutfak kültürünün çıkış noktası da bu olmalı. Kendi üzerinde yaşadığım toprakların nimetlerini çıkarıp onları sunmayı hedefledim. Ve onları menüye koydum. Çünkü kültürümüze sahip çıkmalıyız. En önemlisi mutfak kültüründe ben bu sorumluluğu yerine getirdim. Bu topraklara bir faydamız olacaksa böyle olsun istedim" dedi.



Son söz; Cafe Rebel, markalaşmış ve sevilen bir marka olmuştur. Markalaşmada güven unsuru çok önemlidir. Rebel'i rebel yapan da güven unsurudur. Güven, tüketicilerin markaya karşı tutumunu etkiler. Bunu gerçekleştirebilmenin yolu ise, tüketici istek ve ihtiyaçlarına uygun ürün ve hizmetler sunmaktır. Gastronomimize, mutfak kültürümüze katkılarından dolayı Cafe Rebel ailesine teşekkür ediyorum.

Sezer ALTAN