Mandalina bahçesi gibi

Öyle bir çılgınlık ki, bu sezon bize mandalina bahçesindeymişiz hissi uyandıracak. Turuncu iddialı bir renk olduğu için kombinlenmesi oldukça zordur ancak dökümlü ve hareketli elbiselerde turuncuyu tek renk olarak kullanmak işinizi kolaylaştırabilir. Özellikle Zara turuncu parçaları ile ön plana çıkıyor. Turuncu rengin canlılığı ve kışkırtıcılığının yanına siyah mükemmel yakışacaktır. Mesela turuncu bir tunik ve harika, gösterişli siyah bir kemerle zarif bir şıklık yaratabilirsiniz. Ya da siyah bir bluz ve mandalina renginde muhteşem bir etekle! Turuncu ve beyaz da oldukça popüler eşleştirmelerden.



Fulya TANYOL