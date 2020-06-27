Plajlardan sokaklara hasır çantalar

Plajların vazgeçilmezi olan hasır çantaları bu sezonda plajlarda görüleceğe benziyor. İlk bahar ve yaz aylarında sıkça karşımıza çıkan hasır çantalar herkesin gözdesi olmuş durumda. Hasır çantaları bir çok elbisenizde kullanabileceğiniz gibi size ayrı bir hava katacaktır. Sade fakat hoş duran hasır çantalarıyla bol bir denim pantolon giyerek sokak kombini oluşturabilirsiniz. Plaj modasının vazgeçilmezi hasır çantalar bu sefer sokak modasında adından çok söz ettireceğe benziyor.
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