Sanat tarihi seminerleri eve tasınıyor

Atölye Modern Çevrimiçi; sanat tarihine yeni bir bakış açısı sunan Sanat Tarihi Seminerleri'ni yaz döneminde de evlere taşıyor. Modern ve çağdaş sanata dair temalar üzerinden tarihsel bir perspektifle yeni bir bakış sunan seminerler, birbirini tamamlayan dört ayrı dersten oluşuyor. Derslerin her biri modern ve çağdaş sanatı farklı bir gözle değerlendirmenin, farklı okuma önerileri üzerinden tarihe bakmanın yöntemlerini barındırıyor. Sanat Tarihi Seminerleri, Modern Sanatın Arkeolojisi, Modern ve Çağdaş Sanatta Sanatçının Portresi, Modern ve Çağdaş Sanatta Gündelik ve Sıradan Olanın Hikâyesi, Çağdaş Sanat ve Siyaset adlı derslerden oluşuyor.

KATILIM BELGESİ

Katılımcılar, derslerin her birine ayrı ayrı veya bir bütün olarak hepsine kayıt yaptırabiliyor. Tüm derslere katılanlara ise Atölye Modern Çevrimiçi Katılım Belgesi sunuluyor. Dersler video konferans sistemi aracılığıyla canlı olarak gerçekleşiyor. Çevrimiçi semineri ücretli ve katılmlar kontenjanla sınırlı.



ATÖLYE MODERN YAZ PROGRAMI

Modern Sanatın Arkeolojisi (Dr. Öğr. Üyesi Fırat Arapoğlu) 30 Haziran, 7, 14 Temmuz Salı günleri, 14.00 - 16.00 Sanat kavramı nasıl ortaya çıktı? Sanatçı kavramı ne zaman şekillenmeye başladı? Sanat nesnesi tarihsel süreçler boyunca nasıl algılanıyordu? İşlevi neydi? Bu ders, geçmişten günümüze tarihsel bir perspektifle sanatın ne olduğunu ve nasıl dönüştüğünü sorguluyor ve tartışıyor. Kullandığımız terimlerin kökenini, sanatta ortaya çıkan biçimlerin tarihsel referanslarını, sanat yapıtının dönemler arasındaki diyaloğunun nasıl bir gelenekten geldiğini ele alıyor. Antik Yunan'dan günümüze uzanan modern sanatın bazı biçimlerine, kavramlarına ve sanatın algılanışındaki değişimlere ışık tutuyor.



Çağdaş Sanat ve Siyaset (Dr. Öğr. Üyesi Osman Erden) 17, 24,31 Ağustos Pazartesi günleri, 14:00-16:00

Sanatın siyaset ile olan ilişkisi nedir? Sanatçılar sanatsal üretimlerinde siyaset alanına nasıl yaklaşırlar? Sanatçının toplumda belirleyici rolü nedir? Sanatın siyaset ile olan ilişkisine tarihsel bir bakış açısıyla yaklaşan ders, 20. yüzyıl sanatına, özellikle de 1960 sonrasından günümüze odaklanarak, sanatçıların içinde yaşadıkları siyasi ortamdan nasıl etkilendiklerine, gerek ürettikleri sanat gerekse ortaya koydukları eylemleriyle toplumun gidişatına nasıl müdahale ettiklerine değiniyor.



Modern ve Çağdaş Sanatta Gündelik ve Sıradan Olanın Hikâyesi (Dr. Öğr. Üyesi Fırat Arapoğlu) 5,12,19 Ağustos 14:00-16:00

Sanatçılar ne zaman sanat çalışmalarında gündelik yaşamdan kesitler sunmaya başladı? Gündelik yaşamın, hatta sıradan olanın sanata konu olması sanatın üretimine ve algılanmasına nasıl etki etti? Modern ve çağdaş sanatın gündelik yaşamla ilişkisini ele alan ders, günümüz sanatına konu olan ya da günümüz sanatının üretim ve tüketim biçimlerine etki eden "gündelik yaşam" fikrinin, hangi tarihsel dönemeç noktalarında sanata konu olduğunu ve kendinden sonra gelen sanatsal ifade biçimlerini nasıl etkilediğini işliyor. 20. yüzyıl sanatının tarihsel olarak nasıl değiştiğine ışık tutuyor.



Modern ve Çağdaş Sanatta Sanatçının Portresi (Prof. Dr. Esra Aliçavuşoğlu) 13, 20, 27 Temmuz Pazartesi günleri, 14:00 - 16:00

Modern sanatta sanatçı kendi bedenini sanatsal bir ifade biçimi olarak nasıl kullandı? Kendi portresine nasıl baktı, nasıl betimledi ve yorumladı? Modern sanat yapıtlarında otoportreler bize ne anlatır? Bu ders, sadece otoportre kavramına değil, 20. yüzyılda "sanatçı" olma fikrine de odaklanıyor. Üretimleriyle günümüz sanatına yön vermiş sanatçıları işliyor. Sanatçıların yapıtlarından örnekler üzerinden ilerlerken, sanatçıların kendilerini sanatla anlatma biçimlerini konu ediniyor. Dönemin ruhunu, fikirleri ve ifadeleri sanat yapıtları üzerinden araştırıyor.