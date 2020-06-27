Yarım asırdır antika biriktirip müzelere bağış yapıyor

İzmir'in Torbalı ilçesi Ayrancılar Mahallesi'nde yaşayan 88 yaşındaki Fethi Güler, 50 yıldır antika eşyaları topluyor. Deposunda binlerce tarihi eser niteliğinde eşya olan Güler, geçimini çiftçilik yaparak sağlıyor.

BİNLERCE TARİHİ ESER VAR

Fethi Güler, antikacılık yapan dayısının ölümünün ardından tarihi değeri olan eşyaları ve kıyafetleri kendisi toplamaya başladı. İşinden arta kalan zamanlarda eski eşyaları toplamak için çevredeki ilçeleri ve köylere giden Güler, emekliye ayrılmasıyla antikacılığı profesyonel olarak yapmaya başladı. 88 yaşına rağmen 50 yıldır antika toplamaktan vazgeçmeyen Güler, eşyalarını sergilemek istediğine değinerek, "Eşyaların içerisinde Türkmen ve Yörük kültüründe kullanılan malzemeler ağırlıkta. Bunların dışında geleneksel ve askeri kıyafetlerin hepsi mevcut. Koleksiyonumda binlerce eşya var. Bazı eşyaları müzelere bağışlıyorum. Antikalarla uğraşmak beni gençleştiriyor. Ömrüm yettiğince bu eşyaları biriktirmeye devam edeceğim" diye konuştu.