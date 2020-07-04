Alışveriş alışkanlıklarınız kökten değişiyor

Hayatımıza yeni giren pandemi kavramı pek çok alışkanlığımızı da değiştirdi. En önemli değişiklik ise alışveriş alışkanlıklarımızda meydana geldi. E ticarete kuşkuyla bakanlar bile bu dönemde internetten alışveriş yapmaya başladı... Ama artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacak. Teslimattan tutun kıyafet denemeye kadar artık her şey teknolojinin elinde...



AKILLI TESLİMATLAR

AMAZON gibi e-ticaret devleri hızlı teslimat üzerine yeni stratejiler geliştiriyor. Dronelar ve sürücüsüz araçlarla teslimat süresini 30 dakikaya kadar indirmek yakın zamanın hedefleri. Önümüzdeki yıllarda geleneksel bir mağazadan yapacağınız alışveriş de, paket taşımanıza ihtiyaç kalmadan direkt evinie teslim edilebilir. Hatta aradığınız beden o mağazada mevcut değilse, başka mağaza ya da depodan evinize teslim edilebilir.



AKILLI AYNA

MASTERCARD'IN Barcelona'da düzenlenen Mobil Dünya Kongresi'nde bu yıl tanıttığı "akıllı ayna" konsepti soyunma kabininde size artırılmış bir deneyim sunuyor. "Denediğiniz kıyafet size uygun mu değil mi, mağazada başka renk veya beden mevcut mu?" akıllı aynadan kolaylıkla öğrenebiliyorsunuz. Başka bir beden almak için yarı çıplak kabinden çıkmaya ihtiyacınız da yok, aynadan bir tıkla satış elemanının istediğiniz ürünü size getirmesini sağlayabilirsiniz. Bununla da bitmiyor. Ürünü beğendiyseniz, akıllı aynayı kullanarak ödeme yapıp, kasaya uğramadan mağazadan çıkabilirsiniz.



AKILLI MUTFAK

NESNELERİN interneti kavramı hayatımıza girdikçe daha fazla ve çeşit çeşit akıllı nesneyle tanışıyoruz. Mesela yakın gelecekte akıllı mutfaklar rutin alışverişlerinizi kolaylaştırarak size zaman kazandıracak. Belirlediğiniz ürünleri, sütünüzü, yumurtanızı, ekmeğinizi, köpeğinizin mamasını stok tükenince akıllı mutfağınız size sormadan eve sipariş edecek. Böylece market alışverişlerinizde bu ürünleri aramak ya da taşımak zorunda kalmayacaksınız.



ARTIRILMIŞ GERÇEKLİK

AMAZON'UN patentini aldığı bir başka ürün Artırılmış Gerçeklik destekli aynalar. Yakın zamanda herhangi bir mağazada ilginizi çeken kıyafet ya da makyaj malzemesini üstünüzde denemeye ihtiyaç duymadan "AR Ayna" önünde sanki üstünüzdeymiş gibi görebileceksiniz. Hem zaman kazanacaksınız hem de alışveriş deneyimi çok daha keyifli hale gelecek.



AKILLI ASİSTANLAR

ALIŞVERİŞ için gittiğimiz bir mağazada istediğimiz ürünü, bedenini ya da rengini bulamadığımız çok olmuştur. Google asistan veya Siri benzeri yapay zeka uygulamalarının sizi, istediğiniz ürünün stokta olduğu doğru mağazaya yönlendirme becerisi var. Henüz yaygın olmasa da yakın gelecekte sıklıkla kullanacağımız bir özellik haline geleceğini söyleyebiliriz.



AKILLI ALIŞVERİŞ ARABALARI

PANASONIC'İN geliştirdiği akılı alışveriş sepeti içine koyduğunuz ürünlerin fiyatlarını otomatik hesaplıyor. Kasaya geldiğinizde sepeti bir makinenin üstüne koyuyorsunuz. Siz faturayı öderken, sepetin altı açılıyor, ürünler bir paketin içine yavaşça yerleşiyor. Faturayı ödeyip paketi alıp mağazadan çıkıyorsunuz. Walmart'ın patentini aldığı akıllı ve otonom alışveriş arabaları da size mağaza içinde asistanlık yaparak alışveriş listenizdeki ürünlere kolayca ulaşmanızı sağlıyor.



KASİYERSİZ MAĞAZALAR

AMAZONGO konseptiyle tanıştığımız ve önümüzdeki yıllarda alışveriş deneyimini kökten değiştirebilecek bir konsept. Daha önce AmazonGo üzerine detaylıca yazdığım için burada değinmeyeceğim ama benzer uygulamalar ABD'de yaygınlaşıyor. Uzun yıllardır erkek giyim üzerine uzmanlaşan Bonobos mağazaları her ürünün tek bir beden ya da rengini barındırıyor. Siz ürünü beğenirseniz online siparişle evinize ücretsiz teslim ediliyor. Fiziksel mağazalar aslında bir tür showroom amacını taşıyor. Bonobos'un başarısı geçtiğimiz yıl markayı 310 milyon dolara Walmart'ın satın almasını sağladı