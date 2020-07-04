Hem bilim hem sanatla iyileştiriyor

Adnan Menderes Üniversitesi Anesteziyoloji ve Reanimasyon Anabilim Dalı'nda görev yapan 1 çocuk annesi Prof. Dr. Meryem Nil Kaan, iş stresini yenmek amacıyla 12 yıl önce resme ilgi duydu. Resim öğretmeni Vildan Altınok'tan dersler alan Kaan, sulu boya tekniğiyle farklı temalarla şimdiye kadar 40'a yakın resim tablosu ortaya çıkardı.

MOTİVE ETMEK İÇİN

Çizdiği doğa, natürmort ve portre resimlerinden oluşan bir kişisel resim sergisi açan ve eserlerini 10 karma sergide sanatseverlerle buluşturan Kaan, bu eserlerini şimdi de hastanenin koridorlarında sergiliyor. ADÜ Hastanesi'nde 'Sağlık çalışanlarına saygı ve şükran' sergisi kapsamında Kaan, hastane duvarlarında sergilenmesi amacıyla suluboya tekniği ile kendi yaptığı üç resim tablosunu hediye etti. Hastaların motivasyonunu artırmak için tablolarını hastaneye bağışladığını dile getiren Kaan, "Resim yapmaya hobi olarak başladım. Meslek hayatımda yaşadığım stresi sanatla atıyorum. Eserlerimi daha önce sergi lerde sergiledim. Hastaların hastane duvarlarına baktığında güzel şeyler görmesini istediğim için bu tablolarımı hastaneye hediye ettim. Sanat ruhun gıdasıdır. Sanatın iyileştirici gücü ile hastaların şifa bulmasını umut ediyorum" dedi.

KAZIM YÖRÜKCE