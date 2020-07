Kermes değil üretim kooperatifi

Anneler bilir, çocukların doğum günü büyük bir stres kaynağıdır.Bir ay belki de iki ay önceden başlarsınız kostüm arayışlarına... Fakat o kadar arayış nafile... Ya istediğiniz gibi bir şey bulamazsınız ya da bulduğunuz kostüm çok pahalıdır. Diktirmek istersiniz, nereye diktireceğinizi bilemezsiniz. Ben bu iş için çok güzel bir yer keşfettim. Hem de sadece kostüm işini değil, ikram, süsleme vb. her şeyi halledebilecek bir yer. Karşıyaka Kadın Kooperatifi, 250 kadın ortaktan oluşan bir kooperatif. Reçeller yapılıyor, kurabiyeler pişiriliyor, sarmalar sarılıyor, çantalar dikiliyor, anahtarlıklar, süs eşyaları tasarlanıyor, amigurimi bebekler, bebek kıyafetleri şallar örülüyor, seramik heykeller, minik hediyelikler yapılıyor, kostüm ve kıyafet dikiliyor... Yani el emeğine dair ne varsa Karşıyaka Kadın Kooperatifi'nde bulmanız mümkün. Ayrıca siz de evinize küçük de olsa maddi bir katkı koymak istiyor fakat tam zamanlı çalışmaya da uygun değilseniz ortak olarak başvurabilir ve üreten kadınlara katılabilirsiniz. Karşıyaka Kadın Kooperatifi Başkanı Gülnur İspir'den burada işlerin nasıl yürüdüğünü öğrendim. Belki size de lazım olur bir gün...

İSTEDİĞİN ZAMAN ÇALIŞ

Burası nasıl işliyor öncelikle onu anlayalım. Burası Karşıyakalı kadın girişimi üretim ve işletme kooperatifi. Tam zamanlı istihdam edilemeyen kadınlar yani çocuğu var ya da herhangi bir engelden dolayı tam gün çalışamayan kadınlar burada üretime dahil oluyor bir şekilde. Kendi ayarladığı zaman...Belli bir saat sınırlaması yok, ne kadar iş yaparsa o kadar emeğinin karşılığını alıyor. Örneğin çay fincanı sipariş gelmiştir. Çay fincanı üreten bir ekip vardır. O ekip gelir belki fiyata bakar, ürüne bakar ben bunu yapabilirim, fiyatı da beğendim der ona göre çalışmaya başlanır. Farklı farklı ürün alanlarımız var. Örgü, nakış, dikiş, aklınıza gelecek her türlü hediyelik eşya yapılıyor.

ÜÇ FARKLI İŞLEYİŞ

Malzemeleri siz mi temin ediyorsunuz? Duruma göre değişiyor. Üç türlü çalışma şeklimiz var; birinde malzemeleri kooperatif olarak biz alıyoruz sipariş eğer yüklü ise ortak bunu karşılayamayacak durumda ise, diyelim ki bir üründen bin tane siparişi gelmiştir ham maddeyi biz alırız ortak sadece ürünün işçiliğini yapar. Kooperatif payını koyarak satışlarını gerçekleştiririz. İkinci usulde müşteri malzemeyi kendisi verir, kooperatife işçilik yaptırır. Ortak işi yapar çok cüzi rakamlarda biz de üzerine yüzde 10'u geçmeyecek şekilde kar marjı koyarız. Çünkü algısı vergisi vs. var. Vergi durumuna göre kesintileri yapar, hak ettiği parayı ona veririz. Üçüncü usulde de sipariş azdır ya da ortağın kendi yaptığı örgüdür, süs eşyasıdır onu kendisi tüm malzemesiyle birlikte yapar getirir kooperatifte satar. Kooperatif pazarını bulur ya da ürün elimde bulunsun diye onu stok yapar, müşteriye doğrudan satışını gerçekleştirir.



BELLİ BİR STANDART

Peki buraya ortak olmak için ne yapmak gerekiyor? İşleri yapanlara diyorsunuz değil mi ortak diye? Evet. Kooperatiflerin sermayeleri ortakların yaptığı işlerdir. Sermayelerini o iş belirler. Normal şartlarda çalışması dışında çok aranan bir şey yoktur. Kooperatiflerin özellikle kent kooperatifinin yaşadığı en büyük sıkıntı, bütün kadın kooperatifleri ekonomik yönü ağır bastığı kadar sosyal yönleri de ağır basıyor. Biraz eğlencesine de geliyorlar. Evde canı sıkılıyor, bir yerlerden emekli, insanlarla sosyal ilişki içerisinde olmaya alışmış, bunu devam ettirebilmek için de buraya geliyor. Bizden öncesinde kermesler varmış Karşıyaka'da. Kermes ortamında da evde yaptığın ne varsa standartı aranmayan şeyleri evde boş zamanı değerlendirip geliyor ve buradan doğrudan müşteriye satış yapıyormuş. Çoğunlukla kooperatif bilinciyle değil de o standlar bilinciyle kermes alanları için dahil olmuş kadınlar. Bizim şu anda öyle bir imkanımız yok. Neticede bir şirketiz. Siparişi alıp o siparişe göre de üretim yapıyoruz. Şimdi biz standartımızı oluşturduk iş yapacaksanız evet gelin. Tam randıman beklemiyoruz çünkü kooperatifçiliğin gerçeği o değil 7/24 bizimle çalışamaz. Ortakların kazançları nasıl? Tabii ayırabileceğiniz zaman kadar beklentilerinizin de düşük olması gerekiyor. Büyük paralarda kazanmıyorsunuz. Mesela bir evi geçindiremezsiniz kooperatifte çalışarak. Sadece katkı sağlar. Kooperatifler birazcık daha destekleniyor olsa, vergi bu kadar yüksek olmasa çok farklı olabilir, biz gerçek anlamda şirket muamelesi görüyoruz. Kurumlar vergisine tabiyiz, karın yüzde 22'si gidiyor. Kooperatifin kendi devamlılığını sürdürebilmesi için çok az bir şey kalıyor. Haliyle yönetimler de denetimler de gönüllülük usulüyle çalışıyor. Bir maaş alamıyorsun buradan. Sizin göreviniz nedir burada? Ben başkanım. Aradaki alışverişi mi sağlıyorsunuz? Ben ayakkabı bağlayıcısıyım. O derece. Muhasebe, dış ilişkiler, ortak ilişkileri, müşteriler... Aklınıza gelebilecek her türlü her şeyi yapıyorum.





DOĞRUDAN İLETİŞİM

Buradan ürün almak ya da toplu sipariş vermek için nasıl bir prosedür gerekli? Doğrudan müşteri geliyor. Sözleşme yapıyoruz. Şöyle örnek vereyim pandemi öncesinde serbest bölgeden bir firma Kadınlar Günü dolayısıyla çalışanlarına hediye yaptırmak istedi. "Çok pahalı olmasın ama göz doldursun" dedi. Kağıt fitil ipler var biz bunları sepet haline getirip boyadık bu sepetlerin içerisine gıda ürünleri koyduk. Çok hoşlarına gitti. Müşteriye göre değişiyor. Onlar kriterlerini belirliyor biz de seçenekleri sunuyoruz. Devamlı iş ise sözleşme yapıyoruz, değilse yapmıyoruz. Neler var peki burada ürün grubu olarak bütün kadınlar başvurabilir mi? Elbette bütün kadınlar başvurabilir. Ama yönetim kurulunun değerlendirmesi sonucu ortaklığa alınır. Bize ne kadar katkı sağlayabilecek gerçekten tam anlamıyla kooperatif ruhunu taşıyor mu? Bizimle yola devam edebilecek mi? gibi kriterlere bakar yönetim kurulu... Hangi gruplardan alıyorsunuz? Ağırlıklı olarak gıda, tekstil, örgü, çini. Gıdayı mesela catering gibi mi yapıyorsunuz? Hayır catering usulü çalışmıyoruz. Marketlere ürün veriyoruz biz. Mantı, yaprak sarması, kurabiye, erişte, reçel gibi ürünleri üretiyoruz. Çalıştığımız firmalar var. Onlar siparişlerini belirleyip her hafta istedikleri net kalemleri bize bildiriyorlar. Dağıtım ve sevkiyatı siz mi yapıyorsunuz? Gelip alıyorlar, çünkü sevkiyat da bizim için sıkıntı. Şehir genelinde yayılmamız gerekiyor. Çok uzağa gidemiyoruz. Çünkü öyle bir dağıtım ağımız yok. Ulaşabildiğimiz ölçüde yetişiyoruz.

ORTAKLIK PAYI

Ortaklık pay bedeli nedir? Dahil olurken 100 TL para ödüyorsun. Bu ortaklık pay bedeli bir seferliğine ödeniyor. Daha üstüne çıkmadık ama yükseltebiliriz pay bedelini. Çıkmak istediğinizde değeri ölçüsünde paranızı geri alabiliyorsunuz. Bizim elde ettiğimiz gelirlerden kendine düşen payı da alarak gidiyorsun. Ne zaman ve ve nasıl kuruldu burası? 2015 Mart ayında 7 kurucu üye ile kurulmuş. Daha sonra 14 ortak olarak kalmışlar. Şu an var olan tüm ortaklar ben de dahil 2018 yılının Ekim ayında dahil edildi. Onun 4 ay sonrasında benim başkan olduğum seçim yapıldı. En genç ve en yaşlı üyeniz kaç yaşında? En genç benim 42 yaşındayım. En yaşlımız da 80 yaşında.

GIDA GÜVENLİĞİ ÖNEMLİ

Peki börek, pasta yapıp getirsek burada satabilir mi kadınlar? Gıda da dışardan almıyoruz. 3 çalışma şekli saymıştık ya gıda hariç çünkü gıda da tüm sorumluluğu kooperatif yönetimi alıyor. Gözümüzün önünde yapılmayan hiçbir şeyi satışa sunamıyoruz. Kendi adımızı koyuyoruz çünkü. Riske atmıyoruz. Bizim yiyemeyeceğimiz bir şeyi müşteriye satmıyoruz. Aldığımız çökeleği bile içine süt koyup tekrar kaynatıyoruz. İçinde bir şey çıkabilir yağı, tadı eksik olabilir. Ne olur, ne olmaz garantiye alıyoruz. Bizim marketlere verdiğimiz kurabiyelerin ömürleri 6 ay olmasına rağmen 3,5 ya da 4 ay diye yazdırıyoruz. Birinin başına kötü bir şey gelsin istemiyoruz.