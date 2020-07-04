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Haberler Cumartesi Kulaklara oversize küpeler

Kulaklara oversize küpeler

Kulaklara oversize küpeler
Giriş Tarihi: 4.7.2020

Defilelerde, sokak modasında gördüğümüz kadarıyla bu yaz, büyük küpelerin sezonu! Siz de kullanmadığınız, modasının geçtiğini düşündüğünüz küpeleri bu sezon gönül rahatlığıyla kullanabilirsiniz. Bu sezon küpe trendinde sevdiğimiz en önemli detay, bütün renkleri karıştırabiliyor olmamız! Altın, gümüş veya bronz tonlarını tek bir aksesuarda görmek mümkün. İster şık bir kıyafetle iste yalnızca bir tişörtle kullanabileceğiniz büyük küpeler bu sezon çok moda. Zaten oldukça büyük olan küpeleri saçlarla kapamak olmaz. Dağınık olarak toplanmış saçların yanında beliren büyük küpeleri çok seveceksiniz. Her ne kadar ağır gibi görünse de büyük küpeler hafif materyallerden üretiliyor.

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