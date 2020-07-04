Modanın ikonik ismi

Fendi son koleksiyonu "California Sky" ile sanatla arasındaki mesafeyi yakınlaştırıyor. Fendi 2020 Prefall koleksiyonunda çağdaş sanat dünyasında etkin bir figür olan Joshua Vides ile işbirliğine gidiyor. Geçtiğimiz Haziran ayında Harrods'da bulunan Fendi Caffe ve Peekaboo Bar'ın tasarımı içinde Los Angeles'lı sanatçıyla çalışan İtalyan marka, "California Sky" isimli bu özel koleksiyonda Vides'ın imza siyah&beyaz marker stili ve çizgi roman grafikleri ile cool, trend ve enerjik stilde form buluyor. Koleksiyonda Fendi'nin ikonik parçaları Baguette ve Peekaboo çantasına Vides'ın desenleri buluşuyor. İkonik parçaların yanı sıra takım blazer ve pantolonlar, bucket şapkalar, spor ayakkabılar ve daha birçok ürün bulunuyor.